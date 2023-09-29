الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات": نمو مؤشر القطاع بالبورصة بنهاية الربع الثانى من 2023

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الجمعة، عن أن قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية سجل نحو 1780 نقطة خلال نهاية الربع الثاني للعام الجاري “أبريل - يونيو 2023” مقارنة بنحو1288 نقطة عن نفس الفترة عام 2022.

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة يضم سبع شركات، الشركة المصرية للاتصالات، والمصرية للاقمار الصناعية "نايل سات"، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت في مصر 

في حين سجل إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 115.46 مليون مشترك الربع التاني للعام الجاري "أبريل - يونيو 2023" مقارنة بنحو 109.62 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022.

وأكد التقرير، أن إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول بلغ 103.64 مليون مشترك خلال الربع الثاني " أبريل – يونيو" 2023 مقارنة بنحو 98.34 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022.

وأشار إلى أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل ما نسبته نحو 90 % من إجمالي مشتركي الخدمة الهاتفية خلال الفترة "أبريل – يونيو" 2023.

وأوضح التقرير أن معدل انتشار الهاتف المحمول بلغ 97.35 % بنهاية الفترة أبريل - يونيو2023 مقارنة بنحو 94.01 % بنهاية أبريل - يونيو 2022 بمعدل تغير سنوي 3.34%، من ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.10% بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2023.

وقال التقرير إن إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت بلغ نحو 11.82 مليون خط بنهاية الربع التاني للعام الجاري "أبريل - يونيو 2023" مقارنة بنحو 11.28 مليون خط عن نفس الفترة عام 2022.

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كما بلغت السعة الحالية للهاتف الثابت إلى 21.24 مليون خط بنهاية الربع التاني للعام الجاري "أبريل - يونيو 2023" مقارنة بنحو 21.89 مليون خط عن نفس الفترة عام 2022 بتغير سنوي -0.65 مليون خط وبمعدل تغير سنوي -2.98.%.

وأضاف التقرير أن عدد مشتركي التليفون الثابت في الحضر بلغ نحو 54.9 مليون خط خلال الربع التاني من العام الحالي "أبريل - يونيو" 2023 مقارنة بنحو 9.15مليون خط عن نفس الفترة عام 2022، في حين بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت في الريف نحو 2.28 مليون خط خلال تاربع التاني من 2023 مقارنة بنحو 2.13 مليون خط عن نفس الفترة عام 2022.

وقال التقرير أن إجمالي عدد مشتركي الإنترنت الثابت "الأرضي" فائق السرعة ADSL ارتفع الي 11.56 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني للعام الجاري "أبريل - يونيو 2023"مقارنة بنحو 10.52 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة سنوية 1.04 مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي 9.9%.

وأضاف التقرير أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول "الموبايل" ارتفع إلى 73.09 مليون مستخدم بنهاية الربع الثاني للعام الحالي "أبريل - يونيو 2023" مقارنة بنحو 68.53 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 4.56 مليون مشتخدم.

وأشار التقرير إلى أن عدد مشتركي USB Modem بلغ نحو 2.40 مليون مستخدم خلال الربع الثاني للعام الحالي "أبريل- يونيو 2023" مقارنة بنحو 2.09 مليون مشترك عن نفس الفترة من العام السابق.

مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة الشركة المصرية للاتصالات الربع الثاني

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