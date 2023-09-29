خلال 10 سنوات من الإنجاز.. "DMC" تبرز المؤشرات الإيجابية لمنظومة موازنة الدولة
سلطت قناة "DMC"، الضوء على منظومة موازنة الدولة خلال 10 سنوات من الإنجاز، والمؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي.
نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والإشادة بالاقتصاد المصري
- ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية في السنوات الأخيرة في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية منها تداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية.
- شهد الاقتصاد المصري العديد من الإشادات من المؤسسات الدولية عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
- فائض أولى للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلا من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عام.
- ارتفاع نسبة دعم الصادرات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه.
- نمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
- 71.4% معدل نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 5 سنوات بإجمالي 8.9 مليار دولار.
- ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.
- ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% أربعة مليار دولا في النصف الأول من العام المالي الحالي.
- عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5% إلى 6.1% من الناتج المحلي.
- تتوقع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط 4% سنويا على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.
- معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023/2024 قدر عند 4.1%.
- نمو سنوي في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.
- نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%.
- 18.2 مليار دولار قيمة صادات مصر من البترول في 2022.