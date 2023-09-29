خلال 10 سنوات من الإنجاز.. "DMC" تبرز المؤشرات الإيجابية لمنظومة موازنة الدولة

سلطت قناة "DMC"، الضوء على منظومة موازنة الدولة خلال 10 سنوات من الإنجاز، والمؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي.

نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والإشادة بالاقتصاد المصري