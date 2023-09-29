الاستعلام عن فاتورة كهرباء مصر الوسطى 2023 على موقع الشركة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية.

ويزداد البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين لمعرفة طرق الاستعلام عن فاتورة كهرباء مصر الوسطى، وذلك تجنبًا لتراكم الفواتير على المستعلم والتعرض للمساءلة القانونية.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر، يرصد لكم موقعنا “الدستور" في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الدقائق الأخيرة، ولتوفير الوقت على المواطن يمكنك معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى لدفع الفواتير بشكل إلكتروني.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

يمكن لعملاء شركة توزيع الكهرباء مصر، الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء مصر الوسطى، وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل المواطنين بيانات العملاء المتعاقدين مع الشركة وأماكن تركيب العدادات المنزلية بالتفصيل، وإليكم خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى.

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ويستطيع المستعلم معرفة كل ما يخص فاتورة الكهرباء مصر الوسطى إلكترونيًا بدلًا من الذهاب لشركة الكهرباء، وإليكم خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى بكل سهولة في السطور التالية:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

1 - في البداية يقوم المواطن الراغب في الاستعلام، بإختيار القطاع التابع له (القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها منزله أو نشاطه).

2 - ثم يقوم المواطن باختيار الفرع التابع له، وهو المكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى (الفرع هو المدينة - المركز التي يتواجد بها منزله أو نشاطه).

3 - ثم يقوم المستعلم بكتابه رقم الاشتراك الخاص به والمكون من 10 أرقام.

4 - وفي الخطوة التالية يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة إظهار الفاتورة، وسوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضها بالسهم يمينًا للفاتورة السابقة والرجوع للفاتورة الأخيرة بالضغط على السهم شمالًا.

5 - إذا لم تظهر لك فاتورة، حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.