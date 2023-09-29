الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب مكتب استشارات هندسية وهمى فى الجيزة

متهم
متهم

ضبطت مباحث الأموال العامة صاحب مكتب استشارات هندسية وهمي لتزوير أوراق التصالح في مخالفات البناء للنصب والاستيلاء على أموال المواطنين في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بالجيزة بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من أصحاب الممتلكات العقارية الراغبين في تقنين أوضاعهم، بتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية فى مخالفات البناء وسداد الرسوم المستحقة عليها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وذلك عن طريق استقطاب ضحاياه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة زاعمًا لهم  امتلاكه مكتب استشارات هندسية كبير وله نفوذ قوي لدى الجهات الإدارية المسئولة "على خلاف الحقيقة" يمكنه من تخفيض رسوم التصالح وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وعقب الإيقاع بهم يسلمهم ملفات تصالح "مزورة" نظير حصوله على مبالغ مالية منهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد كبير من المستندات "خالية البيانات معدة للتزوير" منسوب لجهات مختلفة - عدد 2  أكلاشيه - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير -  هاتفى محمول ).

بفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث الأموال العامة التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء صاحب مكتب استشارات هندسية جرائم الأموال العامة

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