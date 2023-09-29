الأنبا بيجول يتراس القداس الإلهي بدير رئيس المتوحدين

ترأس الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، صلاة القداس الإلهي بدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو - إيطاليا.

جاء ذلك بحضور الأنبا أنطونيو أسقف إيبارشية ميلانو وتوابعها بإيطاليا ودير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وبحضور مجموعة من آباء رهبان الدير.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، إلى بعض إيبارشيات أوروبا والتي بدائها أوائل الشهر الجاري.

البابا تواضروس يترأس احتفالية اليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية

وعلى صعيد أخر يترأس البابا تواضروس الثاني في 2 أكتوبر 2023، احتفالية اليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية بدير المحرق والتي يترأسها بمسرح الأنبا رويس بالعباسية.

وتقيم الكلية اللاهوتية الاحتفال تحت عنوان «منارة قسقام.. سفراء عن المسيح» «إذًا نَسْعَى كَسُفَرَاءَ عَنِ الْمَسِيحِ، كَأَنَّ اللهَ يَعِظُ بِنَا نَطْلُبُ عَنِ الْمَسِيحِ: تَصَالَحُوا مَعَ اللهِ». (2 كو 5: 20).

إكليريكية المحرق

الكلية الإكليريكية بالدير المحرق، هي كلية لاهوتية قبطية أرثوذكسية تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط،.

وعندما تولى قداسة البابا شنودة الثالث السدة المرقسية نقل القسم المتوسط للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الكلية الإكليريكية بالقاهرة إلى الدير المحرق عام 1973م، ثم قام قداسته فى عام 1978م بتحويل القسم المتوسط إلى العالي، يلتحق به الحاصلون على الثانوية العامة أو الدبلوم، وتكون مدة الدراسة بالإكليريكية أربع سنوات، بعدها يحصل الخريج على بكالوريوس العلوم اللاهوتية والكنسية، والآن أصبح الالتحاق بالكلية قاصرًا على خريجي الكليات والمعاهد العليا فقط.

أهداف الكلية

وتهدف الكلية إلى إعداد كوادر قبطية أرثوذكسية، قادرة على قيادة المجتمع الكنسي من خلال تعاليم الكتاب المقدس والتقليد من خلال توفير معلومات كافية ومختصة ومفصلة حول الكتاب المقدس ومكانته في الأرثوذكسية، والعقيدة واللاهوت، وتاريخ الكنيسة، والطقوس الدينية، والألحان، والقيم الروحية والإنسانية.

بالإضافة إلى توفيرمهارات التفكير والبحث المناسبة، للسماح للطلاب بالحصول على البصيرة والاستنارة لفهم المعلومات، وأن يكونوا قادرين على المساهمة في البحث العلمي.