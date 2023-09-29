أسقف الزقازيق يترأس اجتماع الإعداد لمؤتمرات اللجنة المجمعية لخدمة المتزوجين

اجتمع نيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاؤس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح بأعضاء اللجنة المجمعية الفرعية لخدمة المتزوجين القمص يعقوب وليم والقس متياس يعقوب والقس داود نبيل والقس بيمن حلمي.

جاء ذلك لإعداد مؤتمرات خدمة المتزوجين، ومناقشة أعمال اللجنة الفرعية لخدمة المتزوجين المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس.

لقاءات نيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاؤس

وعلى صعيد آخر ومن منطلق المتابعة المستمرة لأمور الخدمة بكنائس الإيبارشية، قام الأنبا تيموثاؤس بعقد اجتماع مع كهنة كنيسة العذراء وماربولس بالزقازيق وكهنة كنيسة العذراء، ومارمينا بمنيا القمح كهنة كنيسة العذراء والأنبا ابرآم بالزقازيق وكاهن كنيسة العذراء ومارجرجس بكفر يوسف سلامة.

من هو أسقف الزقازيق؟

ولد الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق في 25 ديسمبر 1960، وحصل على بكالوريوس علوم وتربية، عام 1982م.

رُسِمَ بطلب من نيافة الأنبا ياكوبوس الذي كان يطلب أسقفًا يعمل معه بسبب ضعف صحته، وهو الذي رشَّحهُ للأسقفية بعدما كان الراهب عمانوئيل يعمل وكيلًا له لمدة عامين سابقين.

وفي مساء السبت 29 مايو عشية عيد العنصرة اجتمع الآباء المطارنة والأساقفة، وقاموا مع قداسة البابا برشم برانِس الآباء الأساقفة الجُدد بأسمائهم الجديدة، وفي صباح يوم عيد العنصرة تمت السيامة.

في حبرية البابا شنودة الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الرعاية والخدمة - لجنة الطقوس.

يوم رسامته أسقفًا تم فيه رسامة أربعة أساقفة آخرين هم: الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن، بني سويف (أسقف عام لبني سويف) - الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس (الشايب)، الأقصر (أسقف عام بالقاهرة) - الأنبا مكسيموس أسقف عام لكنائس مدينة السلام، القاهرة (أسقف عام بالقاهرة) - الأنبا جورجيوس أسقف مطاي وتوابعها، المنيا (أسقف عام بالقاهرة).

خدم فترة في منطقة عين شمس والمطرية، هو مساعد مقرر لجنة (الأسرة) الرئيسية بالمجمع المقدس، ومقرر لجنة (المتزوجين) الفرعية، ومقرر لجنة (رعاية شئون كهنة الوجه البحري) الفرعية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بـعيد ظهور الصليب المقدس، والذي ظهر في عهد الملك قسطنطين، ووالدته القديسة هيلانة وتقيم الكنائس صلوات القداس الإلهي لعيد الصليب.