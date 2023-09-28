بالتزامن مع حلوله اليوم.. قصة عيد ظهور الصليب المقدس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بـعيد ظهور الصليب المقدس، والذي ظهر في عهد الملك قسطنطين، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن قصة ظهور الصليب

تفاصيل العثور على الصليب وظهوره