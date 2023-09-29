3 مصابين بانقلاب سيارة فى أطفيح

وقع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح، أسفر عن اصابة 3 مواطنين ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق الجنوب اتجاه أطفيح وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة البدرشين بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

أسفر عن إصابة 3 اشخاص ونقلوا إلي المستشفي ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.