الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شقيقين فى حادث تصادم بالطريق الحر بنها- المنصورة فى القليوبية

مصرع شقيقين فى حادث
مصرع شقيقين فى حادث تصادم بالطريق الحر بنها المنصورة

لقى شقيقان مصرعهما في حادث دراجة نارية وسيارة نقل بالطريق الحر بنها المنصورة أمام قرية جمجرة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة نقل أمام قرية جمجرة بمدينة بنها بالبر الشرقي بالطريق الحر بنها المنصورة ووجود حالة تكدس مروري بالطريق.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبيّن مصرع شقيقين وهما مصطفى، إ، س والثانى محمد، إ، س مقيمين بمدينة بنها وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ الإجراءات وتم تسيير الحركة المرورية ونقل تلفيات الحادث على جانبى الطريق لعدم تعطل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات. 

وكلّفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الطريق الحر سيارة الإسعاف حادث تصادم مصرع شقيقين مدينة بنها

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