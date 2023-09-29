"مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات" يكرم العاملين البالغين سن التقاعد القانونية

صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، بأن "مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات" (مصنع 200 الحربي)، وهو أحد المصانع التابعة للوزارة قام بتنظيم احتفالية خاصة لتكريم (99) من العاملين الذين بلغو سن التقاعد القانونية، بحضور المهندس ماجد محمد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المصنع، في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس. محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى لرؤساء كل الشركات والوحدات التابعة للوزارة بالعمل الدائم على رفع الروح المعنوية للعاملين وتحسين بيئة العمل.

أهمية العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية

وخلال الاحتفالية حرص رئيس مجلس إدارة المصنع على توجيه الشكر للعاملين المكرمين، وتهنأتهم باكتمال مسيرتهم المهنية، ونجاحهم في أدائها على أكمل وجه، مشيدًا بدورهم في إعلاء قيمة المصنع، كما أشار "جمال الدين" إلى أهمية العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية على الدوام، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربى على الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات.

دعوة عناصر من العاملين المحالين للمعاش لحضور جميع الاحتفالات



وعقب التكريم أكد رئيس مجلس الإدارة على أن (مصنع 200 الحربي) لا ينسى أبناءه العاملين، وأضاف أنه ستتم دعوة عناصر من العاملين المحالين للمعاش لحضور جميع الاحتفالات والإنجازات بصفه مستمره لمشاركة زملائهم والحرص على تواصل الأجيال.

-بحث مطالب العاملين ومقترحاتهم لتحسين الأداء الوظيفي بالقطاع

وفي سياق متصل صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، أن المهندس عبدالرءوف موسي، نظم لقائين للعاملين بقطاع التدريب، لبحث مطالبهم ومقترحاتهم لتحسين الأداء الوظيفي بالقطاع.

وأكد "بكر" حرص رئيس قطاع التدريب، على التواصل مع العاملين بالقطاع، إيمانًا منه بضرورة العمل وفق روح الفريق، مؤكدًا سعيه لتحقيق مطالب العاملين، وتحديد توقيتات زمنية محددة لبحث تلك المطالب، مع التأكيد أن حقوق العاملين تقابلها واجبات لا بد من القيام بها، مشيدًا بالدور الحيوي والفعال الذى يقوم به قطاع التدريب فى خدمة أهداف وزارة الإنتاج الحربى وتحقيق استراتيجيتها، وفى النهاية هنأ المهندس رئيس قطاع التدريب العاملين بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم.