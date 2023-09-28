وزير الإنتاج الحربي: نلتزم بأقصى درجات الاحترافية في إدارة ملفات الاستثمار

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة.

بحث موقف تنفيذ العقود الخاصة بعدد من المشروعات

أوضح الوزير "محمد صلاح" أن هذا الاجتماع يأتي بهدف بحث موقف تنفيذ العقود الخاصة بعدد من المشروعات المنوطة الوزارة بتنفيذها، لافتًا إلى أنه تم خلال الاجتماع إجراء تقديم نظري تضمّن الموقف التنفيذي للعقود الموقعة بين الشركات التابعة (أبو زعبل للصناعات المتخصصة، شبرا للصناعات الهندسية، قها للصناعات الكيماوية) وعدد من الجهات الخارجية الشريكة، وتم مراجعة إجراءات التعاقد بهذه العقود وكذلك الشروط والجزاءات الخاصة بها وحقوق الطرفين.

-جذب استثمارات جديدة لتنفيذ شراكات في مختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية تنفيذ العقود الموقعة في التوقيتات المحددة وذلك بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي ووضع الحلول الناجزة لأي معوقات قد تطرأ خلال العملية الإنتاجية بل ووضع الخطط الاستباقية التي تحد من حدوث أية مشكلات، موجهًا بأهمية السعي إلى جذب استثمارات جديدة لتنفيذ شراكات في مختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية، لافتًا إلى أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على الإنفتاح للتعاون مع كافة الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.

-توجيهات تتعلق بوجوب مراعاة الدقة فى إعداد دراسات ما قبل المشروعات

بدوره، صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر، أن الوزير "محمد صلاح" أصدر توجيهات تتعلق بوجوب مراعاة الدقة فى إعداد دراسات ما قبل المشروعات والالتزام بأقصى درجات الاحترافية فى إدارة ملفات الاستثمار وإعداد العقود التي تبرمها وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة مع مختلف الجهات سواء المحلية أو الأجنبية.

حضر اللقاء كل من المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمستشار أشرف حسن نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس خالد زكي رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، والمهندسة دينا عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، والمهندس وليد رسمي رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)، وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، والمهندس عمر أبو السعدات بقطاع المشروعات.