الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

توعية ووقاية.. أسباب الاحتفال باليوم العالمي للقلب سنويا

القلب
القلب

يحتفل العالم سنويًا باليوم العالمي للقلب في مثل هذا اليوم 29 سبتمبر، وذلك لتسليط الضوء على أهمية لتوعية بأمراض القلب التي يعاني منها الأشخاص حول العالم.

وانشأ الاتحاد العالمي للقلب، احتفالية يوم القلب العالمي من كل عام لتذكير الناس عن كيفية الحفاظ على صحة القلب والتوعية المطلوبة للتعامل مع الأزمات القلبية وأسبابها، خصوصًا أنه يؤدي بحياة 18.6 مليون شخص كل عام.

وتزامنًا مع احتفال العالم بـاليوم العالمي للقلب، ترصد "الدستور" في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات عن أسباب الاحتفال بهذا اليوم من كل عام، وإليكم التفاصيل في السطور التالية

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في يومه العالمي.. ما سبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؟

لهذا السبب يحتفل العالم سنويا بيوم القلب العالمي؟

أطلق الاتحاد العالمي للقلب، الاحتفال بـ يوم القلب العالمي لمساعدة الناس ومعرفتهم عن طرق الوقاية من الإصابة بأمراض القلب المفاجئة، وتقديم إجراءات صحية لازمة يجب أن يعرفها الناس من كل دول العالم للحفاظ على صحة القلب.

صحة القلب

ومن ضمن الأهداف التي يسلط عليها الضوء في يوم القلب العالمي، أنه بمثابه فرصة للمجتمع العالمي والمجتمع المدني، لمعرفة أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية للتوحيد في الجهود المبذولة لمكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية، والحد من عبء المرض العالمي.

الوقاية من أمراض القلب المفاجئة

إحصائية عن حالات الوفاة بسبب أمراض القلب

1 - تحدث حالة وفاة واحدة من كل 3 حالات وفاة بسبب الأمراض القلبية الوعائية قبل الأوان لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا.

2 - يتوفى عدد أكبر من الأشخاص بسبب الأمراض القلبية الوعائية في جميع أنحاء العالم مقارنة بأي سبب آخر، ويصل عددهم نحو أكثر من 18.6 مليون شخص كل عام.

3 - هناك 85% من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية تكون بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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