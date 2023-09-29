الجمعة 29 سبتمبر 2023
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مصر

مستشار وزير الزراعة: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع الاستراتيجية

الدكتور محمد فهيم
الدكتور محمد فهيم

أكد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، مشيرا إلى أنه على الرغم من المتغيرات التي يشهدها السوق العالمية، إلا أن الدولة المصرية نجحت في توفير السلع للمواطنين.

وقال مستشار وزير الزراعة، إن الاكتفاء الذاتي يعد قضية أمن قومي وتوفير الغذاء أمر تسعى أغلب الدول إليه، لافتا إلى أننا نواجه بعض المشكلات مثل محدودية الأراضي الزراعية وتفتيت الحيازة، إلا أننا نحاول استغلال المتاح لتحقيق اكتفاء آمن لأغلب السلع.

تحقيق التنمية الزراعية عن طريق مشروعات التوسع الأفقي

وأضاف أن وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية عن طريق مشروعات التوسع الأفقي عن طريق استصلاح أراض جديدة، أو من خلال التوسع الرأسي باستنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية، وتحقق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.

وأشار مستشار وزير الزراعة، إلى أن محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة يعد من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، بمساحة تتجاوز 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان.

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ولفت "فهيم" إلى مشروع الصوب الزراعية، والذي وفر الخضروات في فترات أزمات عاشها العالم، حيث لم تتأثر مصر بهذه الأزمات، نتيجة وفرة المحاصيل الزراعية، حيث أحدث المشروع نقلة نوعية في المحاصيل الزراعية على مستوى الإنتاجية والجودة.

وأوضح أن الدولة تشجع الأفراد والقطاع الخاص على إقامة المشروعات الزراعية، التي تحقق أعلى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.

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