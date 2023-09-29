الرقيب أول أبو طالب لـ "الشاهد": العدو الإسرائيلى فشل فى اقتحام الإسماعيلية

قال الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور، أحد أبطال أكتوبر، إنه بعد تدميرنا للثلاث دبابات الإسرائيلية التي كانت تستهدف ضرب مدينة الإسماعيلية، في 21 أكتوبر، عدنا إلى مكان السرية.

وأضاف الرقيب أول عزالدين أبو طالب خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أنه كان يوجد ضرب مكثف من الطيران والمدفعية الإسرائيلية في هذا اليوم، في محاولة منهم لدخول مدينة الإسماعيلية.

وأوضح أنه في تمام الساعة الثامنة مساءً جاءتنا تعليمات بالانسحاب، ومعلومات بأن هناك قرية تقع بين جبل حنيدة وجبل مريم على بعد 2 كيلومتر، والطريق أمامها مفتوح، ولو دخل العدو الإسرائيلي هذه القرية استطاعوا احتلال الإسماعيلية، ومن ثم تم تكليف السرية باحتلال القرية ومنع العدو الإسرائيلي من دخولها بأي طريقة، وقد تحركنا إلى هذه القرية في تمام الساعة التاسعة ليلًا قمنا باحتلالها، وقد حدث اتصال من الرئيس السادات لقائد الكتيبة عاطف منصف، وقال له "الإسماعيلية يا عاطف أمانة في عنقك.. فرد عليه بأنه لن تمر دبابة إلى الاسماعيلية إلا على جثتي وجثث جنودي" وقد استمر العدو الإسرائيلي في محاولة طوال الليل لاقتحام القرية لكنهم فشلوا، وقد أرسلوا سرية مظلات إسرائيلية أمام القرية، أبدناها كلها.

وأشار إلى أنه عندما حاولت دبابات العدو الإسرائيلي دخول الجناين ومن ثم اقتحام الاسماعيلية، قائد اللواء اسماعيل عزمي فجر هويس المياه وأغرق الجناين بحيث لا يستطيعوا المرور من الجناين، حيث غرسوا في الطين وبدأنا في تدمير دبابات العدو، ومن ثم بدأت دبابات العدو الإسرائيلي يطلبون الاستغاثة، ليصرخ شارون بطلب المساعدة "دباباتي تدمر وجنودي تموت أمام شياطين المظلات".

وتابع: " استمر طيران العدو الإسرائيلي في محاولات لاقتحام هذه القرية من خلال الضرب المكثف للطيران والمدفعية على جبل مريم، لدرجة أن التراب بعدما كان لونه أصفر أصبح لونه أسود من كثافة النيران، حيث لم يتركوا شبرًا إلى وضربوه بالقذائف، ومع ذلك فشلوا في اقتحام جبل مريم والقرية، واستمروا في المحاولات حتى يوم 22 أكتوبر، وعندما فشلوا في هذا الاتجاه، تحولوا إلى "أبو عطوة" لدخول الإسماعيلية من خلالها حيث تبعد قرية "أبو عطوة" عن الإسماعيلية 2 كيلو، وكان في انتظارهم في "أبو عطوة" الكتيبة 133 صاعقة والتي كانت عاملة كمائن تحت الشجر وفوقه وفي المدافن وفي البيوت، وقد دمروا الدبابات التي حاولت دخول الإسماعيلية وتم عمل متحف للدبابات في هذه المنطقة.

برنامج “الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.