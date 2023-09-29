بايدن: الديمقراطية فى أمريكا معرضة للخطر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مستقبل الديمقراطية في أمريكا يكمن في دستورنا ولا مكان للعنف السياسي، مضيفًا أن هناك شيء خطير يحدث في أمريكا وهو تعريض الديمقراطية للخطر، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتقد أنه فوق القانون.

الديمقراطية في أمريكا معرضة للخطر

وبحسب "سي إن إن" الأمريكية، قال الرئيس بايدن، يوم الخميس، إن الديمقراطية في أمريكا معرضة للخطر، وحث الأمريكيين من جميع الخلفيات السياسية على الالتزام بدعم الدستور والمؤسسات الديمقراطية.

وقال بايدن نقلًا عن قرار مجلس النواب في يناير: "نحن نعلم مدى الضرر الذي لحق بمؤسساتنا الديمقراطية - القضاء والسلطة التشريعية والتنفيذية - في نظر الشعب الأمريكي، وحتى العالم، من الهجمات داخل السنوات القليلة الماضية".

وقال بايدن: "علينا جميعًا أن نتذكر: ليس من الضروري أن تموت الديمقراطيات برصاص البندقية، يمكن أن تموت عندما يصمت الناس -عندما يفشلون في الوقوف أو إدانة التهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية".

وجاء خطاب بايدن في الوقت الذي أطلق فيه الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقًا لعزل الرئيس بسبب افتقاره إلى الأدلة – واتجهوا نحو إغلاق حكومي لا يحظى بشعبية بسبب الخلافات داخل الحزب حول الإنفاق، ولم يذكر بايدن بشكل مباشر الإغلاق أو جلسة الاستماع في تصريحاته.

وجاء الخطاب أيضًا في اليوم التالي لظهور الانقسامات الداخلية في الحزب الجمهوري بالكامل خلال مناظرة أولية تجاوزها المرشح الأوفر حظًا، الرئيس السابق دونالد ترامب، لصالح تنظيم حدث خاص به.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين يشعرون بالقلق إزاء التهديدات التي تواجه الديمقراطية، وتضررت معدلات تأييد بايدن بسبب مخاوف الناخبين بشأن عمره والاقتصاد، ولكن استطلاعات الرأي تظهر أيضًا أن الناخبين يشعرون بالقلق إزاء التهديدات التي تواجه الديمقراطية، وخاصة في أعقاب هجوم السادس من يناير.

وألقى بايدن ثلاثة خطابات تناولت المخاطر التي تواجه الديمقراطية في الفترة التي تسبق الانتخابات النصفية لعام 2022، حيث كان أداء الديمقراطيين أفضل من المتوقع.

وركز بايدن في خطابه على التهديد الذي قال إنه يشكله روح ترامب وأنصاره لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وقال بايدن: "هناك شيء خطير يحدث في أمريكا، هناك حركة متطرفة لا تشترك في المعتقدات الأساسية لديمقراطيتنا، حركة MAGA".