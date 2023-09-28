الجمهوريون في مجلس النواب يعقدون أول جلسة استماع لعزل بايدن

عقد الجمهوريون في مجلس النواب، اليوم الخميس جلسة الاستماع الأولى بشأن تحقيق عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن

ووفق وكالة اسوشيتد برس، توشك لجنة الرقابة بمجلس النواب على عقد أول جلسة استماع لها في تحقيق عزل جو بايدن، وهي الخطوة الأخيرة في جهد استمر شهورًا للتحقيق في المعاملات التجارية للرئيس ونجله هانتر بايدن، والتي لم تقدم بعد أدلة جوهرية على ارتكاب مخالفات.

أساس التحقيق في عزل بايدن

وتأتي جلسة الاستماع اليوم، التي تحمل عنوان "أساس التحقيق في عزل الرئيس جوزيف آر بايدن جونيور"، بعد أسبوعين من إطلاق رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي التحقيق استجابة لمطالب أعضاء يمينيين متشددين في مؤتمر الجمهوريين بمجلس النواب.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي، سيتابعه زميلي كريس ستاين مباشرة هنا على المدونة.

ويتخطى ترامب النقاش لأنه يحث UAW على تأييده في خطاب ألقاه في شركة تصنيع قطع غيار السيارات غير النقابية



وتأتي جلسة الاستماع اليوم في تحقيق عزل جو بايدن بعد أسبوعين من إطلاق رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، التحقيق مع الرئيس بشأن مزاعم غير مثبتة بالفساد في التعاملات التجارية لعائلته.

وقال مكارثي في ​​وقت سابق من هذا الشهر: "إن هذه الخطوة المنطقية التالية ستمنح لجاننا السلطة الكاملة لجمع الحقائق والأجوبة الكاملة للشعب الأمريكي".

ومن غير الواضح ما إذا كان الحزب الجمهوري لديه الأدلة التي تثبت الادعاءات المستمرة منذ فترة طويلة بأن الرئيس استفاد من المعاملات التجارية لابنه هانتر بايدن وأفراد آخرين من العائلة، أو حتى من التصويت لصالح عزله.

كما سيتم التعامل مع تحقيق المساءلة من قبل لجان الرقابة والقضاء والطرق والوسائل، وجميعها يسيطر عليها حلفاء مكارثي.

في حين أن المساءلة يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو عزل الرئيس من منصبه، إلا أنه يبدو من غير المرجح أن يحدث ذلك.

إذا قام مجلس النواب بإقالة بايدن، فإن الأمر سينتقل بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، الذي سيتعين عليه دعم إدانته بأغلبية الثلثين - وهو هدف كبير يجب تجاوزه في مجلس يسيطر عليه الديمقراطيون حاليًا.

ومن المقرر أن يمثل ثلاثة شهود أمام جلسة استماع لجنة الرقابة بمجلس النواب في التحقيق في قضية عزل جو بايدن.

أحدهما هو جوناثان تورلي، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن والمساهم في قناة فوكس نيوز والذي شهد ضد أول إجراءات عزل دونالد ترامب.

والآخر هو بروس دوبينسكي، محاسب الطب الشرعي الذي قدم ادعاءات مضللة بشأن الموارد المالية لهنتر بايدن.

والثالثة هي إيلين أوكونور، المساعدة السابقة للمدعي العام في قسم الضرائب بوزارة العدل، والتي كتبت مقالة افتتاحية في صحيفة وول ستريت جورنال تنتقد فيها التحقيق في الشؤون المالية لهنتر بايدن.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن أوكونور عمل ضمن فريق ترامب الانتقالي لوزارة الخزانة عام 2016.

ورفض القاضي الفيدرالي الذي يرأس القضية الجنائية لدونالد ترامب بشأن جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020 طلبه بتنحي نفسها يوم الأربعاء.

وقضت قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان بأن الرئيس السابق فشل في إظهار تعليقاتها السابقة حول دوره في هجوم الكابيتول في 6 يناير، مما يعني أنها لا تستطيع أن تكون محايدة.

ويعني القرار أن القضية تظل مع تشوتكان، الذي تم تكليفه بها بشكل عشوائي بعد توجيه الاتهام إلى ترامب الشهر الماضي بتهم التآمر بشكل غير قانوني لعرقلة النقل السلمي للسلطة، على الرغم من أن ترامب يمكنه الاستئناف أمام دائرة العاصمة للحصول على أمر خاص يعرف باسم المانداموس..

ولطالما اشتكى ترامب من أن تشوتكان كانت متحيزة ضده بناءً على تصريحات أدلت بها عنه أثناء النطق بالحكم في قضايا أخرى للمتهمين بأعمال الشغب في 6 يناير.

لكنه واجه صراعًا شاقًا في محاولته إقناع تشوتكان بالتنحي، لأنه لكي ينجح، كان يحتاج إلى تلبية حد كبير من الأدلة.

ووصف دونالد ترامب خطابه الذي ألقاه يوم الأربعاء في ميشيغان بأنه بادرة تضامن مع عمال صناعة السيارات المضربين.

كان هذا الحدث بمثابة إلهاء عن المناظرة التمهيدية للحزب الجمهوري التي جرت الليلة، حيث ناقش المرشحون الآخرون كيف يمكنهم مساعدة عمال صناعة السيارات المضربين.

وفي مرحلتين مختلفتين للغاية، واجه ترامب والجمهوريون السبعة الآخرون نفس التحدي، وقد بلغ الدعم الأميركي للنقابات العمالية أعلى مستوى له منذ 57 عامًا، ويشكل العمال النقابيون ــ وخاصة الآلاف من عمال السيارات المضربين حاليا ــ كتلة تصويتية مرغوبة يمكن أن تساعد في تأمين البيت الأبيض في عام 2024.