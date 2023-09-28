الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خالد جلال ينعى المخرج المسرحي الكبير حمدى طلبة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى المخرج الكبير حمدي طلبة الذي وافته المنية اليوم بعد مشوار مسرحي كبير في مسرح الثقافة الجماهيرية.

قال جلال:"لقد أثرى المخرج حمدى طلبة بمشواره المسرحى تجربة الثقافة الجماهيرية وأثر في العديد من المسرحيين بالقاهرة ومحافظات مصر المختلفة، تغمد الله الفقيد برحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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أما عن حمدي طلبة

وقدم المخرج حمدي طلبة مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية وأسس فرقة بني مزار المسرحية عام 1985، وأسس أول نادي مسرح في الثقافة الجماهيرية ببني مزار عام 1986، كما أسس مركز بني مزار للظواهر المسرحية مع جلال عابدين عام 2009، وأسس فرقة البهنسا المسرحية.

من أعماله المسرحية: "الوزير شال الثلاجة، العفريت في كفر سالم لسعد الدين وهبة، الكاتب والشحات لعلي سالم، حدوته مزارية لناصر عبد الله"، إضافة إلى مشاركته في عدد كبير من المهرجانات المسرحية المحلية والدولية مؤسس فرقة البهنسا المسرحية صاحب "الحسومات" و"بحر التواه" و"الوحشة والمليحة"، وغيرها من العروض التي كانت علامات في مدرسة مسرحية مختلفة، تستنطق موروث البحر اليوسفي بأدوات وأشكال مسرحية نابعة من بيئتها. 

كان بيته في مدينة "بني مزار" مفتوحا لتلامذته وأصدقائه في ما يشبه ورشة دائمة الانعقاد، تخرج عليها العديد من المخرجين والمؤلفين والممثلين والمنشدين ومطربي الفن الشعبي، وقد عاش المخرج الراحل حمدي طلبة حياته عاشقًا للمسرح والفن عموما، مشغولا دائمًا  ـ حتى بعد مروره بتجربة حريق مسرح بني سويف الأليمة ـ بالتفكير في عمل أو السعي لتنفيذ آخر. قبل أيام قليلة فاز عرضه الأخير بخمس جوائز في مهرجان مسرح الهواة.

المخرج خالد جلال قطاع شئون الإنتاج الثقافى رئيس البيت الفني للمسرح المخرج الكبير حمدي طلبة مسرح الثقافة الجماهيرية

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