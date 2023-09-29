الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

في ذكرى احتفلاته اليوم الجمعة.. تعرف على قصة تحول المهرج برفوريوس إلى قديس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة بذكرى استشهاد القديس بروفوريوس الخيالي في القرن الأول للشهداء، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي أنه كان في أول الأمر مضحكًا (مهرجًا) غير مسيحي، ولما توفي قسطنس بن قسطنطين، ملك بعده يوليانوس الملحد، الذي قتله القديس مرقوريوس، وكان هذا الملحد ابن أخت قسطنطين، فأثار عبادة الأوثان، واستشهد على يده كثير من المؤمنين. 

تحول المهرج إلى قديس

وفي يوم عيد ميلاده، جمع أرباب الملاهي العالمية وكان برفوريوس في زمرتهم فأمره الملك المعاند أن يقلد المسيحيين، ولكنه عندما بلغ تقليد طقس المعمودية المقدسة ورشم الماء بعلامة الصليب باسم الآب والابن والروح القدس، أضاء الرب عقله، فابصر نعمة إلهية قد حلت على الماء ونورًا شديدًا منه، فغطس في الماء ثلاث مرات ثم صعد ولبس ثيابه، وأقر أنه مسيحي فانتهره الملك وتوعده، ثم وعده بعطايا جزيلة، ومع ذلك كان القديس يقول "أنا مسيحي.. أنا مسيحي" أخيرًا أمر الملك بضرب عنقه بالسيف فنال إكليل الشهادة. 

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