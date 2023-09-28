الخارجية الأمريكية: نعمل مع الحلفاء على سرعة تشكيل مهمة لمراقبة الوضع فى كاراباخ

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، عن العمل مع الحلفاء على سرعة تشكيل مهمة لمراقبة الوضع في كاراباخ، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وافقت القوات المحلية في كاراباخ على نزع سلاحها وحلها بعد أن أدى الهجوم العسكري الأذربيجاني إلى اندلاع قتال عنيف، قال الزعيم الانفصالي في المنطقة إن الجمهورية الانفصالية ومؤسساتها "سوف تختفي من الوجود" اعتبارًا من الأول من يناير 2024.

والإقليم معترف به دوليًا كجزء من أذربيجان، لكن مناطق واسعة منه ظلت تحت سيطرة الأرمن العرقيين لمدة ثلاثة عقود.

وتقع المنطقة في منطقة جنوب القوقاز الجبلية بين البحر الأسود وبحر قزوين.

أذربيجان وأرمينيا



وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربا دموية بشأن ناجورنو كاراباخ في آواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وكانت سببًا في اندلاع المزيد من أعمال العنف في السنوات التي تلت ذلك.

وحدث آخر تصعيد كبير في الصراع في عام 2020 عندما تم الإبلاغ عن مقتل آلاف الأشخاص خلال ستة أسابيع من القتال العنيف، وفق بي بي سي.

وأدى نشر قوات حفظ السلام الروسية إلى توقف القتال في ذلك الوقت، لكن التوترات كانت تتصاعد منذ أشهر قبل العملية العسكرية الأخيرة.

وتزايدت المخاوف من تجدد أعمال العنف عندما فرضت أذربيجان حصارًا فعالًا على طريق حيوي يؤدي إلى الجيب في ديسمبر 2022، وممر لاتشين هو الطريق الوحيد الذي يربط جمهورية أرمينيا بناغورنو كاراباخ.

وهو شريان رئيسي للإمدادات، وقد أبلغ سكان المنطقة عن نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية والأدوية خلال الحصار.

واتهمت أذربيجان أرمينيا باستخدام الطريق لجلب الإمدادات العسكرية، وهو ما نفته أرمينيا، وقالت باكو أيضًا إنها عرضت الطعام والمساعدات عدة مرات عبر طريق آخر لكن الأرمن في ناجورنو كاراباخ رفضوا ذلك.

واعتمد الحفاظ على الوصول عبر ممر لاتشين وطريق آخر، طريق أغدام من أذربيجان، بشكل كبير على وجود قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة منذ عام 2020.



لكن انتباه موسكو ومواردها العسكرية انحرفت بسبب غزوها لأوكرانيا، واتهم رئيس الوزراء الأرميني روسيا بـ"مغادرة المنطقة بشكل عفوي".

وقالت سلطات كاراباخ إن 200 شخص على الأقل قتلوا في القتال، بينما قالت أذربيجان إن 192 من جنودها قتلوا.