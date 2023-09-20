"القاهرة الإخبارية": أردوغان كشف موقف تركيا من الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

قال الإعلامي عمر أحمد، إن تركيا تحاول التوسط والحفاظ على القنوات الدبلوماسية بين أذربيجان وأرمينيا، معلقًا: "المفاوضات وطاولة الحوار هي الحل الأفضل".

للحفاظ على سلامة أراضيها وسيادتها

ونوه خلال تصريحات على فضائية "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، اليوم الأربعاء، أن الخارجية التركية صرحت بأن أذربيجان اتخذت الخطوات التي تراها مناسبة للحفاظ على سلامة أراضيها وسيادتها في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وتابع، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف بوضوح موقف تركيا من الصراع بين أرمينيا وأذربيجان في تصريحاته أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعا أرمينيا للالتزام بتعهداتها التي أطلقتها على خلفية حرب إقليم كاراباخ الثانية عام 2020.

وأكد أن أردوغان أشار لممر زنجزور الذي يربط بين أذربيجان وتركيا، وأكد أنه مهم للغاية بالنسبة للجانبين ودول منظمات الدول التركية "أذربيجان وتركيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان"، لأنه يعتبر شريان حياة ويتم بناءً عليه ربط جميع المشاريع الاقتصادية التجارية، ما يزعج الجانب الإيراني أيضًا لأهميته لها في ربطها بالدول الأخري. المفاوضات وطاولة الحوار هو الحل الأفضل لحل الأزمة القائمة.

تركيا تدعم خطوات أذربيجان

ودعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطوات أذربيجان للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، وذلك بعد أن شنت باكو عملية عسكرية في إقليم ناجورنو قرة باخ الانفصالي، خاصة أن الإقليم جزء من أراضي أذربيجان، وأن فرض وضع آخر للإقليم غير مقبول.