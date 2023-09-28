المؤبد لعاطل والمشدد لـ 2 آخرين لقتلهم سائق توك توك بالسلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطل بالسجن المؤبد والسجن المشدد 15 سنة على 2 آخرين، على خلفية اتهامهم بقتل سائق توك توك بمنطقة السلام لسرقته بالإكراه.

وتلقى قسم شرطة السلام بلاغًا بعثور الأهالي على جثة لشاب ثلاثيني، ملقاة داخل أرض فضاء وبها عدة طعنات نافذة بالبطن والصدر، على الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية لمحل البلاغ، وبفحص الجثة لم يعثر بحوزته على أوراق تثبت شخصيته.

وبمراجعة بلاغات التغيب بمحيط الدائرة تم التوصل لوجود بلاغ بتغيب «ع.ح»، 38 سنة، سائق توك توك منذ شهر.

وكشفت أقوال الضابط مجري التحريات، في الواقعة أنه تلقى بلاغًا بسقوط شاب فى الثلاثين به إصابات متفرقة بالجسد وانتقل إلى مكان الواقعة ولم يعثر بحوزته على أوراق تثبت شخصيته.

استدعت النيابة زوجة المجني عليه، التي تعرفت على جثة المجني عليه، مؤكدة أن زوجها خرج كعادته في يوم اختفائه للعمل على التوك توك الخاص به، إلا أنه لم يعد حتى صبيحة اليوم التالي، ما أثار قلقها، فقررت التوجه إلى قسم شرطة السلام للإبلاغ بتغيبه حتى تلقت اتصالا باستدعائها، وتوجهت إلى المستشفى لتجده جثة هامدة بعد التغيب بشهر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط محل الواقعة تم التوصل لأحد المشتبه بهم وبعمل التحريات تم الكشف عن هويته ويدعى "م.ا" 45 سنة، عاطل وله معلومات جنائية سرقة بالإكراه والاتجار بالمخدرات.

وأمرت النيابة بضبط المشتبه به، وبسؤاله عن تواجده بمحل الواقعة أنكر في البداية، إلا أنه بتضييق الخناق عليه ومواجهته بما رصدته كاميرات المراقبة أقر بارتكاب جريمته بمعاونة 3 من زملائه، إذ قام باستدراج المجني عليه واستولى على متعلقاته الشخصية والتوك توك الخاص به بعدما قتل المجني عليه، وعقب ذلك اتصل بزملائه لمساعدته في التخلص من الجثة، وأرشد المتهم عن زملائه والسلاح المستخدم في الجريمة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وبمواجهتهما؛ اعترفوا بقتل المجني عليه بمحل البلاغ للاستيلاء على التوك توك الخاص به ومتعلقاته.

أمرت النيابة بحبس المتهمين على خلفية اتهامهم بقتل سائق "توك توك" بمنطقة السلام، لسرقته بالإكراه، على ذمة التحقيق، بعد انتهاء الصفة التشريحية للجثة وإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها سالف الذكر.