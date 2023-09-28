الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمطار وحرارة.. «الأرصاد» تُعلن توقعاتها لطقس الـ6 أيام المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة، اعتبارًا من غدٍ الجمعة 29 سبتمبر، وحتى الأربعاء 4 أكتوبر.

وتوقعت “الأرصاد” أن يسود البلاد غدًا الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يصبح حارًا على السواحل الشمالية.

“الدستور” يرصد في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الـ6 المقبلة، وفقًا لبيان الهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”..  

الجمعة 29 سبتمبر 2023:

يكون الطقس شديد الحرارة نهارًا في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا على السواحل الشمالية، لطيفًا في الليل.

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وتشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحًا.

وقد تتساقط أمطار خفيفة قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد البعيدة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

السبت 30 سبتمبر 2023:

تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا.

تساقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأحد 1 أكتوبر 2023:

تساقط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

قد تشهد مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نشاطًا في الرياح على فترات متقطعة.

الإثنين 2 أكتوبر 2023:

تتساقط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتشهد مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد نشاطًا في الرياح على فترات متقطعة.

الثلاثاء 3 أكتوبر 2023:

تتساقط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد أمطار خفيفة إلى مناطق من سيناء وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأربعاء 4 أكتوبر 2023:

تساقط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الأرصاد حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام حالة الطقس الطقس هيئة الارصاد الأرصاد الجوية

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