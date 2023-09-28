الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. علي معلول في حلقة جديدة من "كابيتانو مصر" على ON

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

تعرض، بعد قليل، الحلقة الجديدة من برنامج “كابيتانو مصر” على قناة ON التي يحل خلالها الكابتن علي معلول ضيفًا لينقل خبراته إلى لاعبي الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية الأكبر في مصر والشرق الأوسط الذي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ويحكي معلول خلال الحلقه كواليس تسجيل أهدافه التاريخية مع الأهلي والمنتخب التونسي، وتفاصيل رحلته الكروية، إضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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ويذاع كابيتانو مصر يومي الخميس والجمعة الساعة ٩ مساء على قناة on والساعة ١٠ مساء على قناة on time sports.

ويُعد "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيرًا الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل  "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق البرنامج فى المحافظات المصرية، الذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

كابيتانو مصر قناة on برنامج اكتشاف المواهب المتحدة للخدمات الإعلامية على معلول

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