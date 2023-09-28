الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج يستعرض مستجدات العمل بالعام الدراسى الجديد

الدكتور أكرم حسن
الدكتور أكرم حسن

استعرض الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، مستجدات العمل في العام الدراسي الجديد، قائلًا: "إن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، اليوم استعرض فيه كل التفاصيل، وكان بمثابة خطة العام الدراسي الجديد، وإلقاء الضوء على ملامح الفترة القادمة في استكمال عملية التطوير". 

وأضاف الدكتور أكرم حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن وزير التعليم  الدكتور رضا حجازي تحدث خلال المؤتمر الصحفي تحدث عن جاهزية الأبنية التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وشدد على إجراءات الأمن والسلامة التي تحفظ أبنائنا الطلاب". 

أهم القرارات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 

وأوضح أن وزير التعليم تحدث أيضًا عن موقف توزيع الكتب الدراسية على المديريات التعليمية، وأنها كانت اليوم بنسبة 93%، بالإضافة إلى حديثه عن المناهج ومناهج المرحلة الإعدادية التي يتم الإعداد لها لتطبيقها في العام الدراسي 2024/ 2025، وحوكمة عملية المتابعة الميدانية وشدد على متابعة اليوم الدراسي متابعة شديدة، والتوجيهات الفنية وزيادة فعالياتها في زيارة المدارس.

وأشار إلى أن وزير التعليم أكد على أن نظام الثانوية العامة الجديد 2023/ 2024، هو بنفس إجراءات العام الماضي، ولن يوجد أي تغيير عن العام الماضي.

العام الدراسى الجديد وزير التربية والتعليم الثانوية العامة المرحلة الإعدادية تطوير المناهج الكتب المدرسية

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