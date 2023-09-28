"10 سنوات من الإنجازات"..استشارى يكشف جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية

كشف الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، عن جهود الدولة في القطاع الصحي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إنه خلال السنوات الـ10 الماضية هناك اهتمام كبير جدًا بقطاع الصحة علي مستوي الجمهورية.

وأضاف أن الرئيس السيسي يضع ملف الصحة علي قمة أولوياته، وأن كل ما يحتاج رعاية صحية يستطيع الحصول عليها بسهولة، موضحًا أن هناك جهودا كبيرة في مجال الطب الوقائي.

وأشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة كانت تحديا كبيرا جدًا أمام ملف الصحة، ومنها تم القضاء علي فيروس سي، بعد إشادة عالمية من منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في ملف فيروس سي، متابعًا: "فنحن نعيش في 10 سنوات من الإنجازات".