أشرف عقبة: الدولة وضعت المواطن نصب أعينها وقدمت خدمة صحية على مستوى لائق

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، عن جهود الدولة في القطاع الصحي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الدولة وضعت المواطن نصب أعينها وقدمت له خدمة صحية على مستوى لائق.

وأضاف أن مصر شهدت نهضة كبيرة في قطاع الصحة، وهذه النهضة ظهرت جلية من خلال المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة القضاء على فيروس سي.

وأشار إلى أن هناك تطورًا غير مسبوق في ملف الصحة خلال الـ10 أعوام الأخيرة على مستوى كافة المحافظات، وشملت المواطنين من جميع الفئات العمرية.

وأكد أن هناك تطورًا كبيرًا وسريعًا في مجال الصحة وأن الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وضعت المواطن في المقام الأول لتقديم خدمة صحية على مستوى عالٍ.