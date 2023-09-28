ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد الإسماعيلية، في ختام الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز موسم (2023/2024).

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

وجاء اختيارات إيهاب جلال، لمواجهة زعيم الثغر على النحو التالي

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: إياد العسقلاني، محمد هاشم، محمد نصر، حمدي النقاز.

خط الوسط: عمر الساعي، محمد مخلوف، محمد عبد السميع، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: ياو أنور.

ويجلس على مقاعد البدلاء .. محمد فوزي ومحمد دسوقي، وعصام صبحى وعبد الله السعيد، وعماد حمدي ونادر فرج، ومحمود الشبراوي وباسم مرسي، وحسن صابر.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وكان الإسماعيلي استهل مواسمه الجديد بالهزيمة أمام زد في الجولة الأولى بهدف نظيف.

طاقم حكام مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالدوري

يقود مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، في الجولة الثانية من الدوري، طاقم مكون من محمد معروف حكما للساحة، ويعاونه يوسف البساطى حكم مساعد أول، وعدى عيد حكم مساعد ثان، ومعهم هشام القاضى حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالدوري

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طاقم حكام مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالدوري

يقود مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، في الجولة الثانية من الدوري، طاقم مكون من محمد معروف حكما للساحة، ويعاونه يوسف البساطى حكم مساعد أول، وعدى عيد حكم مساعد ثان، ومعهم هشام القاضى حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.