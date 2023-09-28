مليون مشاهدة.. أصالة تتصدر ترند يوتيوب بـ"لحقت نفسي"

تصدرت المطربة أصالة ترند يوتيوب بأحدث أعمالها الفنية التي تحمل عنوان “لحقت نفسي” حيث حصدت مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها، محتلة المركز الثامن في قائمة الأكثر مشاهدة.

وضم الميدلي جميع أغنيات ألبوم أصالة الجديد الذى تنوع ما بين الدراما والمقسوم والشجن، وتتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من مصر ومختلف الدول العربية.

وفاجأت أصالة جمهورها بحذف جميع صورها وفيديوهاتها من على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وتسببت أصالة بعد حذف الصور في حيرة جمهورها خاصة أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع الدعاية الخاصة بألبومها الجديد لحقت نفسي وهو ما جعل البعض يظن أن أصالة لجأت إلى حذف صورها حتى تثير الجدل حولها للفت الأنظار إليها لعمل دعاية مجانية للألبوم.

وأطلقت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، الديو المنتظر "الحب الأبدي" الذي يجمع للمرة الأولى بين النجم ماجد المهندس والنجمة أصالة نصري وهو من إبداع الشاعر فائق حسن الذي لعب دور "العرّاب" في هذا العمل المميز الذي تميز بلحن خاص وضعه الملحن محمود خيامي.

وروجت أصالة لأبوم "لحقت نفسي" بشكل مختلف من خلال حذفها لجميع صورها عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي "إنستجرام" ونشرت صور بوسترات الألبوم فقط.

وكتبت أصالة لجمهورها في منشور لها: "بقدّملكم لكم كلّ الأوقات الحلوة المليانة محبّة وصحبة وعمل دءوب لإنجاز مشاهد من مواقف من مشاعر..أغاني بتحكي عنّي وبتحكي عنكم.. عشنا أنا وحبيبي شريكي وصديق الرّوح فايق أيّام طويلة بأماكن كتيرة لنرسم كلّ صورة وكيف لازم تطلع بأحلى وأطيب ما يمكن".

أضافت "بدّي أشكر كل صديق عزيز موجود اسمه بالأغاني الستّة اللي رح تسمعوها وبعد وقت قليل رح أتبعهم بستّ أغاني بتقديم مختلف وشكرًا لأخي وسندي أنوس وفريق كبير معه بيساندني وبيفكّر لي".

وتابعت "الموسيقى وطن رح ننضم إله أنتوا وأنا لنسمع نفس الحكاية بذات الوقت.. ما بخفيكم خايفة وكأنًي أوّل مرة رح قدّم لكم أغاني.. كتير تعلّقت بكل أغنيه غنّيتها ويمكن فيه أغاني عدتهم أكتر من عشر مرّات وبكلّ مرّة كنت عم دوّر على ست أنا بعرفها والقصّة قصّتها وعندا شخصيّة ضروري تكون حلوة والجمال اللي بشوفه فيها بتمنى تشوفوه متلي بتمنّى الأغاني تخلّلي أوقاتكم حلوة".

اختتمت المنشور قائلة:"كلّ المحبّة وكل الامتنان على أيّام كتيرة ساندتوني فيها وقويتوني وفيكم كبرت.. هلّا أنا عم ردّ محبّتكم بمحبّة بموسيقى بإخلاص بالإبقاء عالالتزام الّلي منّ خلاله بدينا سوا وكبرنا سوا وكلّنا محبّين الفن وأهله..الّلي عمّ قدمه بطريقتي لوطني الغالي (الموسيقى) هو أحلى وأغلى ما عندي بفضل الله.. ورح أحكي تباعًا عنّ كلّ أغنية على حدن.. حبايبي راح يكون بأول أكتوبر بين إيديكم بعض من روحي على شكل أغاني ومتل ما بدينا مكملين".