الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": 5 مليارات دولار خسائر إضراب هوليوود

إضراب الممثليين
إضراب الممثليين

كشف رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، حقيقة انتهاء إضراب هوليود، مؤكدًا أنه انتهى بالفعل.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يضمن لكتاب السيناريو في هوليود أجورًا جيدة بالإضافة إلى الحماية من طغيان تقنية الذكاء الاصطناعي على عملية الإبداع، بالإضافة إلى مزايا كبيرة يحصل الكتاب عليها.

إضراب ممثلي الشاشة مازال مستمرًا

وأضاف هذا الاتفاق المبدئي مرهون بموافقة النقابة الخاصة بكتاب السيناريو، فإذا لم توافق على هذا الاتفاق المبدئي سيعود الإضراب مرة أخرى، موضحًا أن إضرابًا آخر ما زال مستمرًا وهو إضراب ممثلي الشاشة الذين انضموا إلى إضراب كتاب السيناريو في هوليود في يوليو 2023.

وتابع: "الأزمة لا تزال مستمرة حتى الآن، ولكن الإضراب في حد ذاته انتهى، حيث كبّد الإضراب ولاية كاليفورنيا، وهي من أغنى الولايات المتحدة الأمريكية، حوالي 5 مليارات دولار من الخسائر.

وأوضح رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإضراب أثر على تأخر عدد كبير من الأعمال ومواسم بعض المسلسلات التلفزيونية التي لم تُطلق بعد، حتى إننا نرى على الشاشات كلمة قريبًا على الكثير من المسلسلات، لكنها لا تخرج للنور بسبب إضراب كتاب السيناريو.

إضراب هوليود القاهرة الإخبارية واشنطن ولاية كاليفورنيا إضراب ممثلي الشاشة

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