"حياة كريمة" تسلم 60 كرسيًا متحركًا لذوي الهمم في محافظة السويس

سلمت مؤسسة "حياة كريمة" 60 كرسيًا على الأشخاص من ذوي الهمم في محافظة السويس.

ويأتي ذلك انطلاقًا من سعي المؤسسة المتواصل لتوفير متطلبات الحياة الكريمة والدعم اللازم للأشخاص من ذوي الهمم، وفي إطار مبادرة "خٌطى" لتوفير 1000 كرسي متحرك.

أهداف المبادرة

وتستهدف مبادرة "خُطى" توفير عدد 1000 كرسي متحرك لدعم الأشخاص من ذوي الهمم، فضلًا عن توزيع صناديق من المواد الغذائية، حيث انطلقت المرحلة الأولى في محافظات (المنوفية - سوهاج - الأقصر) لتنطلق بعد ذلك في باقي محافظات الجمهورية بزيارة محافظات مختلفة من أجل تسليم كراسي متحركة أو كهربائية لذوي الهمم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مؤسسة حياة كريمة بتوفير كافة أشكال الدعم للأشخاص من ذوي الهمم، وتماشيًا مع خطة الدولة والقيادة السياسية في الاهتمام بذوي الهمم وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم ومساعدتهم في خدمة أنفسهم بأنفسهم وكذلك لتسهيل إمكانية عملهم.

أنت الحياة في السويس

وكانت قد إنطلقت في السويس فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، وشملت أنشطتها تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلى فعاليات المبادرة التي تنظم قوافل طبية؛ لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

فضلًا عن الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب فقد تنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة "مصر تقرأ"، كذلك ما تقدمه مبادرة "أتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.

جديرًا بالذكر أنه قد أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة" أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة. يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن بناءا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.