الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بعد تكريمه من الرئيس.. يوسف حمدي: "أشكر أصحاب الفضل أمي وأبي"

يوسف حمدي
يوسف حمدي

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أوائل الخريجين بالجامعات، باستاد هيئة قناة السويس، بمدينة الإسماعيلية خلال احتفالية تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات “الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر”، الثلاثاء الماضي، كان من بينهم يوسف حمدي حسن من أوائل كلية الإعلام الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات (MTl) الذي عبر عن سعادته بتكريم الرئيس له، مشيرًا إلى أنه لكل مجتهد نصيب من التفوق، وهذا كان نصيبه في حضور احتفالية بهذا القدر وتكريمه فيها. 

وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الحمدالله وما توفيقي إلا بالله..اشكر من كل قلبي أصحاب الفضل عليا وهم أبي وأمي لأنهم أكبر سبب لوصولي لهذا اليوم وأتمنى تعويضهم عن تعب السنين اللي فاتت وأكون سبب في سعادتهم، وأن يكونوا فخورين بيا طوال الوقت".

وأضاف: "كما وأقدم جزيل الشكر للجامعة الحديثة ( MTl ) وهي بيتي الثاني التى  تعلمت فيها الكثير من الأمور بفضل الدكاتره، وفخور ببلدي أنها كرمت أوائل الجامعات اللي كنت واحد منهم،  وبشكر السيد الرئيس علي حضوره وتكريمه لينا في يوم جميل.

وحضر  الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل، أمس الثلاثاء، استاد هيئة قناة السويس، بمدينة الإسماعيلية لحضور احتفالية تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات "الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر"، بحضور 1700 طالب من المتفوقين بكل الجامعات المدنية المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

وتوسط الرئيس السيسي، صورة تذكارية مع أوائل الخريجين، وتضمن الحفل مسيرة خريجي الجامعات المصرية، وأعقبها تكريم الرئيس السيسي للأوائل من مختلف الجامعات والتخصصات، وانتهت بصورة تذكارية، ليصبح بذلك تخرج رسمي لدفعة 2023 من طلبة الجامعات

ومن بين المكرمين أيضًا عبدالرحمن محسن، الذي عبر عن سعادته بتكريم الرئيس له، مشيرًا إلى أنه لكل مجتهد نصيب من التفوق، وهذا كان نصيبه في حضور احتفالية بهذا القدر وتكريمه فيها.

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