أوائل الخريجين المكرمين فى يوم تفوق الجامعات: أكبر تشجيع على مواصلة العطاء

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى عددًا من أوائل الخريجين بالجامعات والمعاهد المصرية، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، فى استاد هيئة قناة السويس.

التقت «الدستور» عددًا من المكرمين، الذين تحدثوا عن تجاربهم فى الدراسة وتحقيق التفوق، إلى جانب أصداء تكريمهم من الرئيس السيسى وتوابع ذلك على حياتهم ومستقبلهم.

محمد حمدى: حافز للطلاب على تحقيق النجاح

قال محمد حمدى محمد منصور، أول الخريجين بقطاع الدراسات الهندسية، بجامعة قناة السويس، إن تكريم الرئيس السيسى من أهم المواقف التى من الممكن أن يشهدها فى حياته، وسيظل أفضل تكريم حصل عليه طوال مسيرته التعليمية، مشيرًا إلى أنه أضاف إليه فخرًا لم يشهده من قبل. وذكر أن ما فعله الرئيس من تكريمه المتفوقين، يعطى حافزًا لطلاب الجامعات على التفوق والنجاح والمعاصرة كى يكونوا من أوائل الجامعة.

مريم على: شرف ووسام يلازمانى طوال حياتى

قالت مريم على محمد شريف، أول الخريجين فى قطاع الآداب، من جامعة بنها، إن التكريم من رئيس الجمهورية زاد من حبها للعلم والدراسة، وعرفت من خلاله كيف تكون للإنسان قيمة بعلمه. وأشارت إلى أن هذا التكريم تقدير كبير جدًا من رئيس الجمهورية وشرف ووسام سيلازمانها طوال حياتها، خاصة أن هذا التكريم يحدث لأول مرة لطلاب الجامعات، ما يدل على اهتمام الدولة ودعمها التطوير واهتمامها بالمتفوقين.

عبير لطفى: سأبذل أقصى جهد لدعم بلدى

قالت عبير لطفى، أول الخريجين بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، إن التكريم فخر كبير للخريجين وحدث جديد يحدث لأول مرة، مضيفة أن التكريم يعطى لهم تقديرًا وتكريمًا فوق التكريم، لأن دفعتها تعد أول دفعة تُكرم من الرئيس.

وأضافت أن التكريم أعطاها شعورًا كبيرًا بالتقدير من الرئيس السيسى، يمنحها حافزًا للعمل وبذل أقصى الجهد، وهو حافز للاستمرار فى التفوق فى المراحل الدراسية المقبلة.

همسة حسام: شعرت بالأمان والطمأنينة لوقوفى أمام الرئيس

قالت همسة حسام عبدالحليم، من الجيزة، والأولى على قطاع الفنون بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، إنها شعرت بالأمان والطمأنينة عندما وقفت أمام الرئيس السيسى. وأضافت: «هذا شعور لم أتخيله من قبل، حيث كان يغلب علىّ، خلال الفترة الماضية، الارتباك والخوف من مقابلة رئيس الجمهورية، لكن عندما وجه لى المباركة ودرع التكريم ذهب كل التوتر». وأضافت أنه لم يخطر ببالها أنها ستكرم من رئيس الجمهورية، ولأول مرة تحس بمعنى التفوق والتكريم.

محمد سيد: لم أحلم بتكريمى بهذا الشكل

قال محمد سيد حسين محمد، جامعة بنى سويف، من أوائل الخريجين بكليات الإعلام، إن تكريم الرئيس السيسى يعكس اهتمام الرئيس بالعلم وتعليم أبناء مصر وتكريم المتفوقين والمتميزين منهم، حتى يكونوا وجهة أمام العالم ويكونوا مثالًا لطلاب المدارس والجامعات لبذل قصارى جهدهم فى التعليم. وذكر أنه لم يتصور فى يوم ما أنه سيتم تكريمه بهذا الشكل وفى هذا الحدث الكبير، وسط هذا الحشد الذى لم يره ولم يعشه من قبل.

فايزة حسام: منحنى ثقة.. وسنستثمر علمنا فى بلدنا

قالت فايزة حسام حمدى إبراهيم، جامعة العريش، ومن أوائل الخريجين فى قطاع العلوم، إن تكريم الرئيس السيسى شرف ووسام على صدر كل المكرمين من الطلاب فى مختلف القطاعات والجامعات.

وأشارت إلى أن هذا التكريم منح المكرمين ثقة بالنفس وتقديرًا لأنفسهم وتشجيعًا على مواصلة العلم والحصول على درجات علمية أكبر لمساندة بلدنا واستثمار هذا العلم فيها.