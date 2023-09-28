انطلاق برنامج "الحياة أنت وهى" على شاشة "الحياة" أسبوعيًا

أطلقت شبكة تليفزيون "الحياة" برنامج "الحياة أنت وهي"، وهو برنامج اجتماعي، من تقديم الإعلامية راندا فكري، يهدف إلى لم شمل الأسرة المصرية ومواجهة تفككها، وذلك من خلال تقديم فقرات متنوعة، تتضمن مناقشات، وفقرات كوميدية، وتربوية، وغيرها.

ويناقش برنامج "أنت وهي" كل ما يتعلق بالقضايا الأسرية المختلفة، والموضوعات والقضايا التي تهم الرجل والمرأة؛ بحيث يتم تناول واقع الحياة العملية والأسرية، ومناقشة المشكلات التي قد تواجه الأسرة المصرية، وكيفية علاجها، بالاستعانة بمتخصصين، ومشاركة ثرية من رجال وسيدات مصر.

ومن المُقرر، أن تكون مدة البرنامج الجديد ساعة، مُقسمة لعدة فقرات، منها الكوميدي، والتربوي، والتوعوي، وفقرة للمطبخ، ويُذاع الساعة الـ1 ظهرًا، يوم الخميس، من كل أسبوع.