الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل المصرى وفاركو الرسمى فى مباراة تصحيح الأوضاع بالدورى

تشكيل المصرى
تشكيل المصرى

كشف كل من علي ماهر المدير الفني لفريق المصري، والبرتغالى برونو روماو المدير الفنى لفريق فاركو عن تشكيل فريقيهما الرسمى استعدادًا للمواجهة التى تجمع الفريقين فى الرابعة من عصر اليوم بالجولة الثانية بمسابقة  الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل المصرى الرسمى لمواجهة فاركو فى الدورى 

في حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي -  عمرو موسى - حسين السيد - عمرو سعداوي

خط الوسط: محمود حمادة - سمير فكري - إلياس الجلاصي

خط الهجوم: محمد الشامي - ميدو جابر - مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد، حسن علي، فخر الدين يوسف، إسلام عطية، حسام جريشة، إيزي إيميكا، أسامة الجزار، فرانك إيتوجا، أمادو دوجولد.

وخسر المصرى مباراته الأولى فى الدورى أمام الأهلى برباعية نظيفة، وتشهد صفوف الفريق البورسعيدى غياب باهر المحمدى مدافع الفريق لحصوله على الكارت الأحمر أمام الأهلى.

فى المقابل أعلن البرتغالي برونو روماو المدير الفنى لفريق فاركو عن تشكيل فريقه الذى يواجه المصرى البورسعيدى.

تشكيل فاركو الرسمى لمواجهة المصرى 

محمد سعيد شيكا فى حراسة المرمى

جيفرسون أنكادا وعبدالله بكرى ومحمود البدرى وعزمى جومه فى الدفاع 

كنجسلى سوكارى وأحمد البحراوى ورزقى حمرون ومحمود جهاد فى وسط الملعب

عمرو وردة وسيف تيرى فى الهجوم.

ويسعى كل من المصرى وفاركو لتحقيق الفوز الأول لهما بالدورى للابتعاد مبكرًا عن صراع المنافسة على الهبوط، حيث خسر فاركو أمام فيوتشر بهدفين والمصرى من الأهلى برباعية نظيفة.

تشكيل المصرى الرسمى لمواجهة فاركو تشكيل فاركو الرسمى لمواجهة المصرى الدورى المصرى علي ماهر البرتغالي برونو روماو

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