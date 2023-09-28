الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عمل بالأمم المتحدة.. من هو طارق الأنصارى سفير قطر الجديد فى مصر؟

طارق علي فرج هاشم
طارق علي فرج هاشم الأنصاري

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مرسومًا بتعيين سفيرًا جديدًا لبلاده في القاهرة، ليصبح السفير الثاني منذ تطور العلاقات بين مصر وقطر.

ووفقًا لمرسوم الشيخ تميم، سيتم تعيين طارق علي فرج هاشم الأنصاري، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية مصر العربية.

من هو طارق الأنصاري؟

يعد طارق الأنصاري من أبرز السياسيين والدبلوماسيين لدى دولة قطر، وشغل سابقًا منصب سفير دولة قطر في جمهورية جنوب إفريقيا، التحق بالعمل في وزارة الخارجية بعد أن أنهى دراسته الجامعية في الدوحة عام 1996.

ووفقا لتقارير مختلفة، لدى "الأنصاري" خبرات دبلوماسية متراكمة من خلال مشاركته الفعالة في العديد من البعثات الدبلوماسية والمشاركة في العديد من اللجان الفنية والاقتصادية والتنموية، ومن خلال تمثيل بلاده في عدد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، فحصل على عدة ترقيات وأصبح مستشار بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وشغل الأنصاري عددًا من المناصب الدبلوماسية البارزة، حيث تولى منصب مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، ورئيس مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة في نيويورك، وقبلها نائب رئيس مكتب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان مستشارًا بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

فتح الأجواء.. كيف ستبدو العلاقات بين مصر وقطر؟ | الحرة
الرئيس السيسي والامير تميم 

تطور العلاقات المصرية - القطرية

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات بالفترة المقبلة.

وأكد "مدبولي" حرص مصر على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، خاصةً أن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما.

وفي يونيو الماضي، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان.

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