ندوة تثقيفية للضباط بكلية التدريب والتنمية في أكاديمية الشرطة

نظمت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بعنوان "دوائر الأمن القومي المصري"، حاضر فيها اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي ومحافظ الأقصر السابق"، استعرض خلالها أطر التوعية بالمخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية.

ضرورة رفع الوعي لدى الشباب وكافة أطياف المجتمع

وأشاد "فرج" خلال الندوة بدور الأجهزة الأمنية فى مواجهة كافة الحروب غير النمطية والشائعات باعتبارها جرائم تهدد الأمن القومي، وتعوق حركة البناء والاستقرار مع التأكيد على ضرورة رفع الوعي لدى الشباب وكافة أطياف المجتمع، بما يحاط من أخطار حول تلك الحروب التى يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة فيها لتفكيك واستهداف الدول.

كما وجه اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج، الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل أكاديمية الشرطة (كلية التدريب والتنمية) فى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة.

ولاقت فعاليات الندوة استحسان وإشادة من الحضور مع موضوعات الندوة من خلال أسئلتهم، واستفساراتهم التى تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم فى حماية أمن وطنهم.