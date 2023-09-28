الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوزبكستان: مصرع شخص وإصابة 162 في انفجار بمستودع بالقرب من مطار طقشند

انفجار بمستودع بالقرب
انفجار بمستودع بالقرب من مطار طقشند

أعلنت وزارة الصحة الأوزبكية، مصرع شخص وإصابة ما لا يقل عن 162 آخرين في انفجار وقع صباح اليوم الخميس، بمستودع بالقرب من مطار طشقند في العاصمة الأوزبكية.

الحريق الناجم عن الانفجار

وذكرت وزارة الطوارئ الأوزبكية في بيانٍ نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الوضع في موقع الإنفجار تحت السيطرة، بينما يواصل عمال الطوارئ بذل الجهود لإخماد الحريق الناجم عن الانفجار بشكل كامل.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي سحابة من الدخان تتصاعد في سماء طشقند، فيما تم نقل 24 شخصًا إلى المستشفى بعد الانفجار، بينما تم إسعاف 138 آخرين في موقع الحادث.

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أوزبكستان.. انفجار ضخم بأحد المستودعات قرب مطار إسلام كريموف طشقند الدولى

حادث مطار طشقند

وفي وقتٍ سابق، وقع انفجار قويّ قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان،  بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، في حين تحدّثت السلطات عن "حريق" أسفر عن جرحى لم تحدّد عددهم في الحال.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كرة لهب ضخمة ترتفع في سماء العاصمة الأوزبكية و تضيء ظلمة الليل.

وفي مشهد فيديو آخر التقطته كاميرا مراقبة ظهرت واجهات مبان سكنية وقد أضيئت السماء خلفها بكرة ضخمة من اللهب قبل أن تتحطّم نوافذها من جرّاء عصف الانفجار وتنطلق أجهزة الإنذار في السيارات المركونة قبالتها.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحّة أنّ حريقًا اندلع في المخزن وتسبّب بوقوع جرحى نقلوا إلى المستشفى.

 وقالت الوزارة في منشور على تطبيق تلجرام إنّه حتى الآن، ليس هناك إصابات خطرة بين الجرحى. في الوقت الراهن، يقدّم الأطباء لهم كلّ المساعدة الطبية اللازمة.

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