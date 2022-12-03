السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

منتخب السلاح يطير لإيطاليا وأوزبكستان لخوض بطولتى الاتحاد الأوروبى وكأس العالم

المنتخب المصري لسلاح
المنتخب المصري لسلاح السيف

انطلقت بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة للشباب تحت 20 عاماً، التي تقام خلال الفترة من 3 حتى 4 ديسمبر الجاري في العاصمة الأوزبكية «طشقند».

وتضم قائمة المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة للشباب كلًا من: "محمد ياسين، محمد السيد، محمود السيد، محمد جابر، أحمد سليم، بدر الدين الجزيري"، بالإضافة إلى إسلام أسامة، يوسف شامل الذين سيشاركون في أولى مشاركاتهم الدولية، ويقود المنتخب فنيًا د. السيد سامي.

وكانت بعثة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة ناشئين وناشئات قد غادرات إلى إيطاليا، وذلك للمشاركة في بطولة الاتحاد الأوروبي تحت 14 عاماً، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 حتى 4 ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة كلًا من: "يوسف محروس، يونس خليل، يحيى شامل، حبيبة حاتم، نور هاني، كاميليا بيومي"، ويترأس بعثة المنتخب المصري  أماني البحيري عضو مجلس إدارة الاتحاد.

تأتي المشاركات لبعثات منتخب مصر للسلاح في البطولات الخارجية، وذلك استعدادا لدورة الألعاب الأوليمبية للشباب في داكار 2026 في السنغال، وأيضا نظرا للتطور الكبير للعبة على المستوى المحلي والقاري والعالمي، وتمتلك مصر أبطالا عالميين، ويتم تجهيز الأبطال الصغار والاحتكاك بالمنافسات الكبرى من أجل الوصول للخبرات بشكل كاف.

عبدالمنعم الحسيني عبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصري للسلاح تسلم منتخب سلاح قائمة المنتخب المصري لسلاح سيف المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة

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المنصورة الجديدة

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