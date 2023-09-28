أوزبكستان.. انفجار ضخم بأحد المستودعات قرب مطار إسلام كريموف طشقند الدولى

أعلنت وزارة الطوارئ في أوزبكستان، وقوع انفجار بأحد المستودعات في عاصمة البلاد طشقند فجر اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها، نشر في حسابها الرسمي على "تليجرام": "تلقينا نبأ الحريق الناجم عن انفجار قوي في أحد المستودعات بحي سيرغيلي في مدينة طشقند".

وأضافت الوزارة: أنه "وصل إلى مكان الحادث 16 من طواقم الإطفاء والإنقاذ"، مؤكدة عدم ورود أي معلومات عن سقوط ضحايا أو إصابات بنتيجة الحريق بعد.

وكانت تداولت وسائل إعلام مختلفة، أنباء عن وقوع انفجار قويّ قرب مطار طشقند عاصمة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وقال موقع "Crisis24": "تم الإبلاغ عن انفجار وحريق بالقرب من مطار إسلام كريموف طشقند الدولي في وقت مبكر من يوم 28 سبتمبر".

ولاحقا قال نفس الموقع: "تم الإبلاغ عن استجابة طارئة بعد انفجار أدى إلى نشوب حريق بالقرب من مطار إسلام كريموف طشقند الدولي في أوزبكستان في 28 سبتمبر".

ونقل موقع "نوفا 24" الإخباري عن شهود عيان قولهم: إنّ الانفجار وقع في مستودع للجمارك قرب مطار طشقند، في حين أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عمودًا من الدخان واللهب يرتفع في السماء ويضيء ظلمة الليل.