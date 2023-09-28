الغربية تُحيي احتفالية المولد النوبي الشريف

أكد الشيخ عبداللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالغربية، أن أول دستور فى العالم وضعة النبى محمد صلى الله علية وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة مشيرًا إلى أن أكبر جامعة فى ألمانيا اعترفت بذلك ويتم تدريسها فى جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها محافظة الغربية بالمركز الثقافى بمدينة طنطا بحضور الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية.



أول بنوده.. التعامل مع اليهود والدفاع المشترك عن المدينة

وكشف الشيخ عبد اللطيف، أن الدستور وضع بها عدة بنود أولها التعامل مع اليهود والدفاع المشترك عن المدينة,

وأضاف أن الإسلام لا دخل له بالحرب العالمية الأولى ولا الثانية، مشيرًا إلى أن الرسول بنى الدولة الإسلامية على التسامح والحب والإحترام.

وأشار إلى أن ابن خلدون ذكر فى مقدمته أننا أخذنا الوعى من الرسول علية افضل الصلاة والسلام مشيرا انة يوجد صراع الان بين الأفكار الصحيحة والأفكار المغلوطة.

وأضاف أن موقف الرسول فى حجة الوداع تناولها 12رسالة دكتوراة فى أمريكا مشيرا ان الامه المصرية تحتاج الآن إلى العقلاء.

وأكد الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن سيرة النبى عليه الصلاة والسلام بها لابد أن تدرس فى جميع مناهج التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن طفولة النبى بها العديد من المعالم اهما أن النبى كان يمشى وفوقة سحابة لتحمية من الشمس والحرارة.

وأضاف أنه انتقل الى بيت جدة فى سن السادسة من عمرة بعد موت والدة وهو فى احشاء امه مشيرا ان جدة كان يحبة ويقدرة وكان يقول انه سيكون له شأن كبير

وأضاف انه عندما توفى جدة أوصى عمه أن يحسن تربيتة وعندما وضع النبى قدمه فى بيت عمه عمت البركه والخير فى أنحاء المكان