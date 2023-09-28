الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير التجارة: البيئة التشريعية والبنية التحتية أبرز عوامل جذب الاستثمارات

احمد سمير
احمد سمير

عقد اليوم الخميس، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع ممثلي شركة دانون برئاسة  كريستيان شتامكوتر، رئيس دانون آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، قال الوزير إن اللقاء تناول فرص الشركة خلال المرحلة المقبلة للتوسع في السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، في ظل المنافسة الشديدة حاليًا في مجال منتجات الألبان، لافتًا إلى الشركة تحقق نجاحًا كبيرًا في مصر منذ بداية نشاطها.

ولفت إلى أن الصناعات الغذائية تعد من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي؛ لإسهامها في إيجاد الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن مصر تمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة المحلية والخارجية لارتباط مصر بمنظومة اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول تتيح نفاذ المنتج المصري إلي مختلف دول العالم، وكذا توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية، علاوةً على توافر البنية التحتية المناسبة، وتعدد مصادر الطاقة والحوافز الاستثمارية الجاذبة والعمالة الفنية الماهرة وتمتع المنتج المصري بالسمعة الطيبة في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن الأزمات الاقتصادية التي لحقت بمختلف دول العالم ومن بينها مصر شجعت الحكومة على تكثيف جهودها لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج وتوفير المواد الخام أو بدائلها محليًا للتغلب على مشكلة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

ولفت إلى أن الوزارة بدورها أعدت قائمة بعدد كبير من المنتجات التي تمثل فرصًا جاهزة أمام المستثمرين لإنتاجها محليًا ومن بينها مستلزمات في قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي، بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات من مستلزمات الإنتاج ويساعد على تحقيق مزيد من توطين التصنيع المحلي.

ومن جهته؛ أكد كريستيان شتامكوتر، رئيس دانون آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا حرص الشركة على تعزيز استثماراتها بالسوق المصري لما به من مزايا تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للتصدير في المنطقة، خاصة وأن مصر تتوسط ثلاث قارات وبها سوق استهلاكي كبير وقوة بشرية متنوعة وهائلة، مشيرًا إلى أن الشركة تدرك أهمية السوق المصري ومقوماته الفريدة التي تتيح للشركة إمكانات هائلة للنمو والتوسع كما تثق في قدرة الاقتصاد المصري على تخطي أي أزمات عالمية.

وأضاف هشام رضوان، مدير عام شركة دانون مصر وشمال شرق إفريقيا أن شركة دانون مصر تأسست عام 2006 وأصبحت خلال زمن قياسي من كبريات الشركات العالمية في منتجات الألبان الطازجة في مصر، إذ تقدم الشركة حلولًا غذائية لصحة وسلامة المستهلك المصري عن طريق طرحها لمنتجات ذات قيمة غذائية عالية الجودة.

ونوه بأن الشركة نفذت عدة مبادرات لتجميع الألبان منها مشروع "ألبان بلدنا"، وكذلك إنشاء 12 مركزًا لتجميع الألبان بهدف تمكين صغار منتجي اللبن والمزارعين وتوفير لبن عالي الجودة خالي من أي ملوثات ومضادات حيوية أو شوائب صلبة، كما تهتم الشركة بالاستثمار في تكنولوجيا صناعة الألبان في السوق المصري، اعتمادًا على أحدث الحلول التكنولوجية في هذا المجال، فضلًا عن تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في جميع أنشطتها.

أحمد سمير وزير التجارة شركة دانون وزير الصناعة والصناعة السوق المصري

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