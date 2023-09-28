الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس بذكرى المولد النبوى بثت الطمأنينة فى نفوس المواطنين

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين خلال كلمته أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف تستهدف بث الطمأنينة في نفوسهم.

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رسائل الرئيس السيسى خلال احتفال المولد النبوى تتصدر صحف القاهرة

دعوة سلام وأخوة من الرئيس السيسي

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي دائمًا يدعو العالم إلى السلم والسلام والتعايش بين المواطنين كإخوة واحترام وتقدير كافة رموز الديانات السماوية.

وأكد أن القيادة السياسية على دراية كاملة بكافة متطلبات الشعب المصري وتسعى إلى تحقيقها من خلال إيجاد الحلول لمواجهة المشكلات والتحديات العالمية.

وتابع أن الرئيس السيسي دائمًا يدعونا الى الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في كافة أمور حياته خاصة الإدارة القوية المتجددة في وحدة وتماسك الصف في مواجهة أعداء الوطن.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تفعيل دعوة الرئيس لبناء الوعي من خلال تضافر كافة المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية لبناء الشخصية القوية السوية القادرة على مواجهة التحديات.

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أوقاف دمياط تنظم احتفالية دينية فى ذكرى المولد النبوى

احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، فعاليات الاحتفال الذي نظمته وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقدم الرئيس السيسي خالص التهنئة لشعب مصر العظيم ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة بالخير والسلام على مصر والإنسانية بأثرها.

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ووجّه الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف عددًا من الرسائل، لعل أبرزها طمأنة المواطنين بشأن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والعالم أجمع جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.

النائب زكي عباس المولد النبوي الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الأوقاف عضو مجلس النواب

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