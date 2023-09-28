4 مصابين إثر انقلاب سيارة في البدرشين

أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي في البدرشين، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق الجنوب اتجاه الحوامدية وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

حادث مروري بالبدرشين

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بمنطقة البدرشين بوقوع حادث مروري، وعلى الفور، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

ونتج عنه إصابة 4 أشخاص ونقلو إلى المستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.