الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 13 مواطنًا بانقلاب ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى

ميكروباص
ميكروباص

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، أسفر عن إصابة 13 مواطنًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 13 مواطنًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص طريق القاهره الفيوم المصابين مستشفى الفيوم العام شرطة النجدة بمحافظة الفيوم

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