إصابة 13 مواطنًا بانقلاب ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، أسفر عن إصابة 13 مواطنًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 13 مواطنًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.