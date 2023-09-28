الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق الشناوى: خالد صالح جذب انتباه المتخصصين فى الفن حتى بأدواره الصغيرة

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن تفاصيل تأليفه كتابًا عن الفنان الراحل خالد صالح، وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، إنه من أكثر المعجبين بالراحل الفنان خالد صالح.

ونوه الناقد الفني إلى أنه: في أحد البرامج قديمًا، سألوا "صالح" مَن أول ناقد كتب عنه بشكل إيجابي، قال لهم "أول مرة تتم كتابة اسمي فى الصحافة كان من خلال الناقد طارق الشناوي"، وقد كنت تحدثت عنه فى فيلم "ميدو مشاكل" وكان يمثل دورًا صغيرًا، ولكن استوقفني تمثيله.

دوره  في "محامي خلع" جذب انتباه لجنة لتقييم الأفلام

وتابع أن في فيلم "محامي خلع" كان هناك لـ"صالح" دور قاضي، وكان توجد لجنة بها أساتذة كبار، وكانت تختار أفلامًا لتمثيل مصر فى المهرجانات، ولكن جذب انتباههم "صالح" خلال دوره فى الفيلم.

وأشاد بـ نجل "صالح" بأنه موهوب للغاية، ولكنه كان خائفًا قليلًا بجانب التوترات التي تحدث بسبب أنه ابن فنان، لأنه ستكون هناك مقارنة بينهما، وموهبة خالد صالح لا تورث.

الفنان خالد صالح الراحل الفنان خالد صالح طارق الشناوي فيلم ميدو مشاكل

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