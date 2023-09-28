الخميس 28 سبتمبر 2023
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مصر

"الزراعة": توزيع هدايا الرئيس مجانًا على أهالى الشيخ زويد والطويل

قوافل الزراعة في
قوافل الزراعة في سيناء

واصلت قافلة وزارة الزراعة "سيناء في القلب" أعمالها، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في خفض العبء عن كاهل أهالي سيناء.

قوافل الزراعة لسيناء

وأطلقت القافلة برئاسة سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، لمتابعة حملة طرق أبواب القرى العائدة إلى سيناء بمنطقتي الطويل والشيخ زويد، ولقاء الأهالي، وتوزيع هدايا الرئيس السيسي ومنتجات وزارة الزراعة وحلوى المولد بالمجان.

التنمية في سيناء:

فيما استقبل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، القافلة بعد انتهاء أعمالها، وأهدى درع المحافظة للسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تسلمه نيابة عنه "صالح"، تقديرًا لجهود الوزارة في تحقيق التنمية بالمحافظة، فضلًا عن الدور البارز والمهم، الذي قدمته القافلة الكبرى، والتي تعد هي الأكبر، لدعم أهالي سيناء.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أطلق أكبر قافلة من منافذ منتجات وزارة الزراعة إلى سيناء، حيث ضمت ٤١ سيارة محملة بحوالي ٧٥ طنًا من المواد والمنتجات والسلع الغذائية المتنوعة، من خضر ولحوم ودواجن وأسماك ومنتجات ألبان، وبقالة وبقوليات، بأسعار مخفضة بنسبة ٥٠٪ على الأقل، فضلًا عن هدايا الرئيس السيسي من السلع لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجًا بالمجان.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعمال القافلة الكبرى، سيناء في القلب، والتي تشمل أكبر عدد من المنافذ المتحركة، المحملة بالسلع ومنتجات وزارة الزراعة، لدعم أهالي محافظة شمال سيناء.

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إنه تم توزيع أعمال القافلة في مناطق العريش، الزهور، العبور، المساعيد، السبيل، وسط المدينة، الضاحية، فضلًا عن مدينة بئر العبد وقرية الروضة، ومركز الشيخ زويد.

وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ودعم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمبادرتي وزارة الزراعة خير مزارعنا لأهالينا وسيناء في القلب.

-الزراعة تطرق ابواب القرى العائدة سيناء توزيع هدايا الرئيس والحلوى والسلع والمنتجات مجانا على اهالي الشيخ زويد

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