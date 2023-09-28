اليابان: كبرى الشركات تقطع علاقاتها مع وكالة نجم البوب الراحل جونى كيتاجاوا

قطعت بعض أشهر الشركات اليابانية علاقاتها مع وكالة "جوني آند أسوشيتس" اليابانية للمواهب الموسيقية، التي اتُهم مؤسسها بالاعتداء الجنسي على مئات المراهقين، في فضيحة هزت صناعة الترفيه في البلاد.

وقالت هيئة الإذاعة العامة اليابانية (NHK) هذا الأسبوع إنها لن توقع عقودًا جديدة مع نجوم من وكالة "جوني آند أسوشيتس" حتى تقتنع بأن الشركة تعاملت مع الفضيحة بشكل صحيح.

وقال نوبو إينابا رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية للصحفيين "سنعلق تقديم عروض جديدة حتى نتأكد من أنها تتخذ خطوات ملموسة لتعويض الضحايا واتخاذ إجراءات وقائية"، حسبما أوردت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وقد تسارعت وتيرة رد الفعل التجاري العنيف منذ أن اعترفت رئيسة الوكالة آنذاك، جولي فوجيشيما، للمرة الأولى هذا الشهر بأن مؤسسها الراحل، جوني كيتاجاوا، أساء إلى الشباب والصبية الذين كانوا يأملون في الظهور في مشهد موسيقى البوب في اليابان.

تغيير اسم الوكالة

وأعلنت فوجيشيما، وهي ابنة أخت كيتاجاوا، عن استقالتها من منصب رئيسة وكالة "جوني آند أسوشيتس" اليابانية للمواهب الموسيقية، على الرغم من أنها لا تزال تمتلك 100% من أسهمها.

وأثار قرار الوكالة بالاحتفاظ باسمها انتقادات من الضحايا والشركات التي تستخدم فنانيها في الحملات الإعلانية.

واجتمع مجلس إدارة الوكالة الأسبوع الماضي لمناقشة تغيير محتمل في الاسم، ومن المقرر الإعلان عنه يوم الإثنين.

ويعني قرار هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (NHK) أنه من غير المرجح أن يظهر كبار نجوم الوكالة في مسابقة الغناء الشعبية ليلة رأس السنة الجديدة "كوهاكو أوتا جاسين" (معركة الأغنية الحمراء والبيضاء)، وهو برنامج تليفزيوني منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.

وكانت ماكدونالدز اليابان، والخطوط الجوية اليابانية، ونيسان، وشركتا تصنيع المشروبات كيرين وسنتوري من بين الشركات التي أنهت أو علقت ارتباطها التجاري مع الوكالة، بعد أن خلصت لجنة من الخبراء في أغسطس إلى أن الوكالة تسترت على الاعتداء الجنسي على كيتاجاوا لعقود من الزمن.

وقالت الحكومة هذا الشهر إنها ستفتح خطًا ساخنًا مؤقتًا، يعمل به مستشارون مؤهلون، لضحايا الاعتداء الجنسي من الذكور.

وقالت أيوكو كاتو، الوزيرة المسئولة عن السياسات المتعلقة بالأطفال، للصحفيين: "نأمل أن يشعر الضحايا بالأمان وأن يتمكنوا من استخدام الخدمة دون تردد".

وقالت الوكالة إنها شكلت لجنة من القضاة السابقين لتحديد مقدار التعويضات التي سيتم دفعها للناجين من الانتهاكات المزعومة التي تعرضوا لها.

وأصبح سلوك كيتاجاوا محط اهتمام وسائل الإعلام بعد بث فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في مارس بعنوان "المفترس: الفضيحة السرية لموسيقى البوب اليابانية".

كان جوني كيتاجاوا توفي في عام 2019، عن عمر ناهز 87 عامًا، وذلك بعد مسيرة مهنية برز خلالها بوصفه من أقوى الشخصيات في سوق الموسيقى الرابحة بشدة في اليابان، والتي ساعد خلالها في تكوين فرق موسيقية بارزة للشباب، مثل "سماب" و"آرشي".