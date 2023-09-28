الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليابان: كبرى الشركات تقطع علاقاتها مع وكالة نجم البوب الراحل جونى كيتاجاوا

نجم البوب الياباني
نجم البوب الياباني الراحل جوني كيتاجاوا

قطعت بعض أشهر الشركات اليابانية علاقاتها مع وكالة "جوني آند أسوشيتس" اليابانية للمواهب الموسيقية، التي اتُهم مؤسسها بالاعتداء الجنسي على مئات المراهقين، في فضيحة هزت صناعة الترفيه في البلاد.

وقالت هيئة الإذاعة العامة اليابانية (NHK) هذا الأسبوع إنها لن توقع عقودًا جديدة مع نجوم من وكالة "جوني آند أسوشيتس" حتى تقتنع بأن الشركة تعاملت مع الفضيحة بشكل صحيح.

وقال نوبو إينابا رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية للصحفيين "سنعلق تقديم عروض جديدة حتى نتأكد من أنها تتخذ خطوات ملموسة لتعويض الضحايا واتخاذ إجراءات وقائية"، حسبما أوردت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وقد تسارعت وتيرة رد الفعل التجاري العنيف منذ أن اعترفت رئيسة الوكالة آنذاك، جولي فوجيشيما، للمرة الأولى هذا الشهر بأن مؤسسها الراحل، جوني كيتاجاوا، أساء إلى الشباب والصبية الذين كانوا يأملون في الظهور في مشهد موسيقى البوب في اليابان.

تغيير اسم الوكالة

وأعلنت فوجيشيما، وهي ابنة أخت كيتاجاوا، عن استقالتها من منصب رئيسة وكالة "جوني آند أسوشيتس" اليابانية للمواهب الموسيقية، على الرغم من أنها لا تزال تمتلك 100% من أسهمها.

وأثار قرار الوكالة بالاحتفاظ باسمها انتقادات من الضحايا والشركات التي تستخدم فنانيها في الحملات الإعلانية.

واجتمع مجلس إدارة الوكالة الأسبوع الماضي لمناقشة تغيير محتمل في الاسم، ومن المقرر الإعلان عنه يوم الإثنين.

ويعني قرار هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (NHK) أنه من غير المرجح أن يظهر كبار نجوم الوكالة في مسابقة الغناء الشعبية ليلة رأس السنة الجديدة "كوهاكو أوتا جاسين" (معركة الأغنية الحمراء والبيضاء)، وهو برنامج تليفزيوني منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.

وكانت ماكدونالدز اليابان، والخطوط الجوية اليابانية، ونيسان، وشركتا تصنيع المشروبات كيرين وسنتوري من بين الشركات التي أنهت أو علقت ارتباطها التجاري مع الوكالة، بعد أن خلصت لجنة من الخبراء في أغسطس إلى أن الوكالة تسترت على الاعتداء الجنسي على كيتاجاوا لعقود من الزمن.

وقالت الحكومة هذا الشهر إنها ستفتح خطًا ساخنًا مؤقتًا، يعمل به مستشارون مؤهلون، لضحايا الاعتداء الجنسي من الذكور. 

وقالت أيوكو كاتو، الوزيرة المسئولة عن السياسات المتعلقة بالأطفال، للصحفيين: "نأمل أن يشعر الضحايا بالأمان وأن يتمكنوا من استخدام الخدمة دون تردد".

وقالت الوكالة إنها شكلت لجنة من القضاة السابقين لتحديد مقدار التعويضات التي سيتم دفعها للناجين من الانتهاكات المزعومة التي تعرضوا لها.

وأصبح سلوك كيتاجاوا محط اهتمام وسائل الإعلام بعد بث فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في مارس بعنوان "المفترس: الفضيحة السرية لموسيقى البوب اليابانية".

كان جوني كيتاجاوا توفي في عام 2019، عن عمر ناهز 87 عامًا، وذلك بعد مسيرة مهنية برز خلالها بوصفه من أقوى الشخصيات في سوق الموسيقى الرابحة بشدة في اليابان، والتي ساعد خلالها في تكوين فرق موسيقية بارزة للشباب، مثل "سماب" و"آرشي".

وكالة جوني آند أسوشيتس اليابان فضيحة الاعتداء الجنسي نجم البوب الراحل جوني كيتاجاوا شركات يابانية كبرى قطع علاقات

الأكثر قراءة

عاجل.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

عاجل.. المتهم بإزهاق روح موظفة الآثار بجامعة القاهرة ينهى حياته فى الإسكندرية

"التموين" تتعاقد على شراء 170 ألف طن قمح رومانى وبلغارى

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 28-9-2023

عاجل.. سر الخط الأحمر.. العالم الهولندى يثير الجدل مرة أخرى بتوقعات تسونامى مدمر

حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2023 لجميع الأبراج الفلكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم