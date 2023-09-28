الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران أخميم يزور إيبارشية فرنسا ويشارك في اجتماع الكهنة

الكنيسة
الكنيسة

شارك الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلته في الاجتماع الشهري لمجمع كهنة إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، وألقى كلمة خلال الاجتماع دارت حول موضوع "الكاهن وصفاته وكيف يكون"، وأجاب على أسئلة الآباء الكهنة.

واستقبل الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمالي فرنسا منتصف الشهر الجاري، الأنبا بسادة في مقر المطرانية بدراڤي، حيث قام الأب المطران بجولة بكنائس الإيبارشية، صلى خلالها عددًا من القداسات وألقى عظات وافتقد أبناء هذه الكنائس.

احتفال الكنائس بعيد الصليب

جدير بالذكر أنه كان قد ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس والآباء الرسل – العوايد بالإسكندرية، وتناول قداسته جزءًا من المزمور ١٠٣ والأعداد (١ – ٥)، وأشار إلى أن علامة الصليب هي رحمة وغفران للإنسان، وذلك بمناسبة عيد الصليب الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم ولمدة ثلاثة أيام

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم 28 سبتمبر 2023، بعيد الصليب، وذلك بإقامة صلوات القداسات الإلهية التي يترأسها أساقفة الكنيسة القبطية.

وصلى البابا تواضروس الثاني مساء أمس، عشية عيد الصليب المجيد بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول والآباء الرسل، بمنطقة العوايد بالإسكندرية، وذلك قبل بدء اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته والذي عقده في الكنيسة ذاتها.
وقدم التهنئة لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة عيد الصليب الذي تحتفل به الكنيسة لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الخميس.

ويعد عيد الصليب 2023 هو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة، وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتتأهب الكنائس للاحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة «جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانة والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعادة خشبة الصليب في عصر الإمبراطور هيرقل.

الانبا بسادة مطران إخميم وساقلته الأنبا بساده مطران أخميم وساقلتة الاجتماع الشهري لمجمع كهنة إيبارشية باريس وشمالي فرنسا الكاهن وصفاته وكيف يكون إيبارشية باريس وشمالي فرنسا

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