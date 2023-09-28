العريف أبوالعباس لـ"الشاهد": حرقنا لدبابات العدو الإسرائيلى فى "أبوعطوة" منعته من التقدم نحو الإسماعيلية

قال العريف عباس محمد أبوالعباس، أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر عام 1973: "بعد إصابتي في معركة "أبو عطوة"، لم تتقدم دبابات العدو إلا في غروب شمس ذلك اليوم، وهو يوم 22 أكتوبر، حتى يجدوا كل زملائنا من القوات المصرية بانتظارهم في كمائنهم بمقابر "أبو عطوة"، وتم تدمير ثلاث دبابات للعدو الإسرائيلي في تلك اللحظة بين المغرب والعشاء".

وأضاف العريف أبوالعباس خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن دبابات العدو في تلك اللحظة انفجرت واحترقت بمن فيها من جنود إسرائيليين، وكانت هذه اللحظة هي اللحظة الفارقة التي جعلتهم حتى الساعة الحادية عشر لا يتقدموا ناحية الإسماعيلية بل انسحبوا ناحية السويس، حيث غيروا اتجاه تقدمهم، وتركوا الإسماعيلية نتيجة مقاومتنا، وعندما توجهوا إلى السويس أخذوا "علقة" حتى خرجوا من المدينة.

برنامج “الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.