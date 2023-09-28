أبو العباس يروى لـ "الشاهد" قصة استشهاد الضابط أحمد نجاتى أثناء محاولته إنقاذ مجند

قال العريف عباس محمد أبو العباس، أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر عام 1973، بعد تماثله للشفاء إثر إصابته في معركة "أبو عطوة" ومن ثم علاجه في مستشفى المقطم بالقاهرة، عاد مرة أخرى إلى سيناء في ديسمبر حيث فترة وقف إطلاق النار".

وأضاف العريف أبو العباس خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "شاهدت خطاب الرئيس أنور السادات ظهر لنا على شاشة التلفزيون، وهو خطاب خاص بتكريم اللواء بدوي، وكان قد حدث قبل هذا التكريم شكلة خاصة باستطلاع العدو لدينا في معسكر الجلاء بالإسماعيلية، حيث أن المدفعية تقوم بعمل استطلاع على أحد أبراج الإذاعات في هذا المعسكر، فكان يوجد مجند من المدفعية، يقوم بعمل استطلاع للعدو، وانضرب على هذا المجند صاروخ، وكان يوجد ضابط حديث في الخدمة في ذلك الوقت وكان اسمه أحمد نجاتي رحمه الله، طلع من أجل أن ينقذ ذلك المجند الذي تمت إصابته.

وتابع: "الضابط نجاتي كان نازل أجازته قبل عيد الأضحى، ووضع حقيبته كي يصعد لإنقاذ الجندي لكن استطلاع العدو ضربوه بصاروخ وتم استشهاده، العدو الإسرائيلي لم يكن يمتلك الرحمة ولا يعرف ربنا في القتال".

برنامج “الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.